У Данії стартував перший проект з виробництва водню за допомогою вітру

Виробництво водню за допомогою офшорної вітрової енергії почнеться в кінці 2021 року

Датська компанія Ørsted, провідний світовий розробник морських вітряних електростанцій, оголосила про прийняття остаточного інвестиційного рішення за проектом H2RES, в якому будуть використовуватися дві морські вітряні турбіни потужністю 3,6 МВт, встановлені під Копенгагеном, - повідомляють Elektrovesti.

Як заявили в компанії, H2RES стане першим чинним проектом компанії Ørsted в області поновлюваного водню. Виробництво екологічно чистого енергоносія планується почати вже в кінці поточного року.

На початковому етапі електролізер потужністю 2 МВт буде виробляти до 1 тис кг зеленого водню в день. Газ буде використаний для заправки автомобілів в районі Великого Копенгагена і на острові Зеландія.

«При наявності правильних рамкових умов, які стимулюють відмову від викопного палива, поновлюваний водень може декарбонізувати транспорт і важку промисловість. Що має першорядне значення для створення світу, повністю працюючого на зеленої енергії», - сказав генеральний директор Ørsted Offshore Мартін Нойберт.

«H2RES - це невеликий, але важливий крок на шляху до великомасштабного виробництва поновлюваного водню. І він дозволить нам продемонструвати, як морський вітер в поєднанні з береговим електролізом може забезпечити декарбонізацію енергетики», - сказав у свою чергу віце-президент і керівник водневого напрямку Ørsted Андерс Нордстрем.