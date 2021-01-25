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    У Данії стартував перший проект з виробництва водню за допомогою вітру

    нова енергія
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    <p>Офшорні вітряні електростанції компанії &Oslash;rsted</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - У Данії стартував перший проект з виробництва водню за допомогою вітру

    Офшорні вітряні електростанції компанії Ørsted

     

    Фото: elektrovesti.net

    Виробництво водню за допомогою офшорної вітрової енергії почнеться в кінці 2021 року

    Датська компанія Ørsted, провідний світовий розробник морських вітряних електростанцій, оголосила про прийняття остаточного інвестиційного рішення за проектом H2RES, в якому будуть використовуватися дві морські вітряні турбіни потужністю 3,6 МВт, встановлені під Копенгагеном, - повідомляють Elektrovesti.

    Як заявили в компанії, H2RES стане першим чинним проектом компанії Ørsted в області поновлюваного водню. Виробництво екологічно чистого енергоносія планується почати вже в кінці поточного року.

    На початковому етапі електролізер потужністю 2 МВт буде виробляти до 1 тис кг зеленого водню в день. Газ буде використаний для заправки автомобілів в районі Великого Копенгагена і на острові Зеландія.

    «При наявності правильних рамкових умов, які стимулюють відмову від викопного палива, поновлюваний водень може декарбонізувати транспорт і важку промисловість. Що має першорядне значення для створення світу, повністю працюючого на зеленої енергії», - сказав генеральний директор Ørsted Offshore Мартін Нойберт.

    «H2RES - це невеликий, але важливий крок на шляху до великомасштабного виробництва поновлюваного водню. І він дозволить нам продемонструвати, як морський вітер в поєднанні з береговим електролізом може забезпечити декарбонізацію енергетики», - сказав у свою чергу віце-президент і керівник водневого напрямку Ørsted Андерс Нордстрем.

    Теги: газ Данія промисловість транспорт вітер водень
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