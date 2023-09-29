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Швейцарські льодовики тануть швидше, ніж очікувалося: чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швейцарські льодовики тануть швидше, ніж очікувалося: чим це загрожує
Минулого року льодовики у Швейцарії втратили 6% свого об’єму; цього року – 4%
фото ілюстративне

За два роки швейцарські льодовики втратили стільки ж льоду, скільки за три десятиліття до 1990 року

Льодовики Швейцарії втратили 10% свого об’єму льоду за останні два роки через високі літні температури та низьку кількість снігу взимку. Про це пише Swissinfo.

Швейцарська комісія зі спостереження за кріосферою при Швейцарській академії природничих наук заявила, що загалом за останні два роки зникло 10% льоду зі швейцарських льодовиків.

Обсяг льодовиків у Швейцарії з кожним роком зменшується – і швидше, ніж очікувалося. Минулого року льодовики у Швейцарії втратили 6% свого об’єму; цього року – 4%.

Зазначається, що це друге за розміром найбільше скорочення з початку вимірювань.

У 2022-2023 роках розтануло стільки ж льоду, скільки в 1960-1990 роках. Два роки поспіль екстремального танення призвели до розпаду льодовикових язиків і зникнення багатьох невеликих льодовиків. Наприклад, вимірювання на льодовику Святого Аннафірна в кантоні Урі довелося припинити.

Зазначається, що причиною масової втрати льоду є низька кількість снігу взимку та висока температура влітку. Це вплинуло на льодовики по всій Швейцарії. На півдні та сході країни льодовики цього року танули майже з тією ж швидкістю, що й у рекордному 2022-му році.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Антарктида втратила рекордну кількість льоду. На втрату морського льоду впливає низка факторів. Йдеться про збільшення сили західних вітрів навколо Антарктиди, які пов’язують із подальшим забрудненням планети.

Теги: Швейцарія погода

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