Швейцарські льодовики тануть швидше, ніж очікувалося: чим це загрожує

Минулого року льодовики у Швейцарії втратили 6% свого об’єму; цього року – 4%

За два роки швейцарські льодовики втратили стільки ж льоду, скільки за три десятиліття до 1990 року

Льодовики Швейцарії втратили 10% свого об’єму льоду за останні два роки через високі літні температури та низьку кількість снігу взимку. Про це пише Swissinfo.

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Швейцарська комісія зі спостереження за кріосферою при Швейцарській академії природничих наук заявила, що загалом за останні два роки зникло 10% льоду зі швейцарських льодовиків.

Обсяг льодовиків у Швейцарії з кожним роком зменшується – і швидше, ніж очікувалося. Минулого року льодовики у Швейцарії втратили 6% свого об’єму; цього року – 4%.

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Зазначається, що це друге за розміром найбільше скорочення з початку вимірювань.

У 2022-2023 роках розтануло стільки ж льоду, скільки в 1960-1990 роках. Два роки поспіль екстремального танення призвели до розпаду льодовикових язиків і зникнення багатьох невеликих льодовиків. Наприклад, вимірювання на льодовику Святого Аннафірна в кантоні Урі довелося припинити.

Зазначається, що причиною масової втрати льоду є низька кількість снігу взимку та висока температура влітку. Це вплинуло на льодовики по всій Швейцарії. На півдні та сході країни льодовики цього року танули майже з тією ж швидкістю, що й у рекордному 2022-му році.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Антарктида втратила рекордну кількість льоду. На втрату морського льоду впливає низка факторів. Йдеться про збільшення сили західних вітрів навколо Антарктиди, які пов’язують із подальшим забрудненням планети.