В італійських Альпах обвалилася частина льодовика. Є загибі (відео)

В італійських Альпах великий шматок льодовика відірвався і впав на туристів

Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення

У неділю, 3 липня, в італійських Альпах великий шматок льодовика відірвався і зіслизнути униз схилом гори, врізавшись у більш ніж десяток туристів. Про це повідомляє Ansa.

Льодова лавина зійшла на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето.

Щонайменше загинули шестеро туристів. Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення і ще близько десяти вважаються зниклими безвісти.

Поранених було доставлено до найближчих лікарень у містах Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі в суботу досягла 10 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, у Хургаді акула вкусила двох жінок. Обоє загинули.

Про першу загиблу – 68-річну громадянку Австрії стало відомо 2 липня.Туристка була у воді, коли на неї напала акула. На очах у інших відпочиваючих жінка залишилася без руки та ноги, а море забарвилося у нехарактерні кольори.

Про загибель другої жінки стало відомо сьогодні. Жодних подробиць про загиблу наразі не відомо.

Про напади акул на туристів у Єгипті не було чути більше 10 років. 2010 року було зафіксовано п'ять нападів. Загинула громадянка Німеччини, постраждали троє мешканців Росії та один – України.