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    В італійських Альпах обвалилася частина льодовика. Є загибі (відео)

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    В італійських Альпах великий шматок льодовика відірвався і впав на туристів 
    фото: Ansa

    Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення

    У неділю, 3 липня, в італійських Альпах великий шматок льодовика відірвався і зіслизнути униз схилом гори, врізавшись у більш ніж десяток туристів. Про це повідомляє Ansa.

    Льодова лавина зійшла на Мармоладі, горі заввишки понад 3300 метрів у Доломітових Альпах у східній частині італійських Альп, між регіонами Тренто та Венето.

    Щонайменше загинули шестеро туристів. Вісім людей отримали травми внаслідок обвалення і ще близько десяти вважаються зниклими безвісти.

    Поранених було доставлено до найближчих лікарень у містах Беллуно, Тревізо, Тренто та Больцано.

    За інформацією місцевої влади, через сильну спеку на початку літа в Італії температура на Мармоладі в суботу досягла 10 градусів за Цельсієм.

    Нагадаємо, у Хургаді акула вкусила двох жінок. Обоє загинули.

    Про першу загиблу – 68-річну громадянку Австрії стало відомо 2 липня.Туристка була у воді, коли на неї напала акула. На очах у інших відпочиваючих жінка залишилася без руки та ноги, а море забарвилося у нехарактерні кольори.

    Про загибель другої жінки стало відомо сьогодні. Жодних подробиць про загиблу наразі не відомо.

    Про напади акул на туристів у Єгипті не було чути більше 10 років. 2010 року було зафіксовано п'ять нападів. Загинула громадянка Німеччини, постраждали троє мешканців Росії та один – України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В італійських Альпах обвалилася частина льодовика. Є загибі (відео)