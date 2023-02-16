В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує

Якщо льодовик розтане, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики

Тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Про це заявили науковці, передає Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що уоманда із 13 американських і британських учених провела на льодовику близько шести тижнів наприкінці 2019-го і на початку 2020 року. Для спостережень за льодовиком вони використовували підводного робота Icefin і датчики. Ось як виглядає це обладнання:

Дослідники виявили, що тепла вода проникає у тріщини та спричиняє танення льодовика на 30 метрів або більше щороку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це те, через що ми всі повинні бути дуже занекопоєні», – зазначила науковиця з Корнелльського університету Брітні Шмідт.

Величезний льодовик Туейтс в Антарктиді називають льодовиком Судного дня невипадково. Якщо він розтане, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики – це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.

Раніше міжнародна група вчених на чолі з американськими кліматологами із Університету штату Мен виявили, що глобальне потепління дісталося й льодовиків Евересту. Танення льодів може призвести до того, що майбутні експедиції на Еверест будуть проходити відкритою корінною породою, що може ускладнити сходження.