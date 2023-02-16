Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
фото ілюстративне

Якщо льодовик розтане, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики

Тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Про це заявили науковці, передає Reuters.

Зазначається, що уоманда із 13 американських і британських учених провела на льодовику близько шести тижнів наприкінці 2019-го і на початку 2020 року. Для спостережень за льодовиком вони використовували підводного робота Icefin і датчики. Ось як виглядає це обладнання:

Дослідники виявили, що тепла вода проникає у тріщини та спричиняє танення льодовика на 30 метрів або більше щороку.

«Це те, через що ми всі повинні бути дуже занекопоєні», – зазначила науковиця з Корнелльського університету Брітні Шмідт.

Величезний льодовик Туейтс в Антарктиді називають льодовиком Судного дня невипадково. Якщо він розтане, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики – це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.

Раніше міжнародна група вчених на чолі з американськими кліматологами із Університету штату Мен виявили, що глобальне потепління дісталося й льодовиків Евересту. Танення льодів може призвести до того, що майбутні експедиції на Еверест будуть проходити відкритою корінною породою, що може ускладнити сходження.

Читайте також:

Теги: Антарктида Еверест

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександра Канкрова стала наймолодшою альпіністкою України
П'ятирічна українка підкорила льодовик та встановила рекорд (відео)
16 лютого, 2022, 13:55
В італійських Альпах великий шматок льодовика відірвався і впав на туристів
В італійських Альпах обвалилася частина льодовика. Є загиблі (відео)
3 липня, 2022, 20:46
Затор льоду у Київській області
На Київщині через льодовий затор підтопило будинки: сапери підірвали кригу
22 сiчня, 02:42

Соціум

В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
Дитячий омбудсмен похвалилась Путіну, як викрала дитину з України
Дитячий омбудсмен похвалилась Путіну, як викрала дитину з України
РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну
РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну
У війні проти України загинув російський спортсмен-терорист
У війні проти України загинув російський спортсмен-терорист
Росія затримала чеченця-гомосексуала, який прилетів на похорон батька (відео)
Росія затримала чеченця-гомосексуала, який прилетів на похорон батька (відео)
Російський поет опинився під арештом за вірш, який засуджує війну
Російський поет опинився під арештом за вірш, який засуджує війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
49K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
48K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
25K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту