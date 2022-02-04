Танення льодовиків Гренландії підняло рівень Світового океану

Льодовики тануть у 6-7 разів швидше, ніж 25 років тому

Данські арктичні дослідницькі інститути Polar Portal оприлюднили проєкт, у якому зазначається, що з початку вимірювань у 2002 році крижана шапка Ґренландії втратила близько 4,7 трлн тонн льоду. Про це пише Local.

Цього достатньо, щоб занурити всі США на пів метра у воду. Такі кліматичні зміни спричинили підвищення рівня води у Світовому океані на 1,2 сантиметра.

Висновки Polar Portal ґрунтуються на супутникових знімках американсько-німецької програми Grace, яка показала, що танення льоду є найсильнішим біля берегів арктичної території, на краю льодовикового щита.

У NASA стверджують, що клімат в Арктиці прогрівається швидше, ніж будь-де на планеті, і танення льоду в Гренландії зараз є головною причиною підвищення рівня океанів Землі. Це викликає занепокоєння у кліматологів. Льодовики цієї території тануть у 6-7 разів швидше, ніж 25 років тому.

Нагадаємо, у Гренландії зафіксована аномальна температура повітря.

Раніше стало відомо, що швидкість танення льодовиків Гренландії збільшилася.

До слова, науковці стверджують, що клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм.

Читайте також: