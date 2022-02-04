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    Танення льодовиків Гренландії підняло рівень Світового океану

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    За останні 20 років Гренландія втратила 4,7 трлн тонн льоду - Танення льодовиків Гренландії підняло рівень Світового океану
    За останні 20 років Гренландія втратила 4,7 трлн тонн льоду
    фото з відкритих джерел

    Льодовики тануть у 6-7 разів швидше, ніж 25 років тому

    Данські арктичні дослідницькі інститути Polar Portal оприлюднили проєкт, у якому зазначається, що з початку вимірювань у 2002 році крижана шапка Ґренландії втратила близько 4,7 трлн тонн льоду. Про це пише Local.

    Цього достатньо, щоб занурити всі США на пів метра у воду. Такі кліматичні зміни спричинили підвищення рівня води у Світовому океані на 1,2 сантиметра.

    Висновки Polar Portal ґрунтуються на супутникових знімках американсько-німецької програми Grace, яка показала, що танення льоду є найсильнішим біля берегів арктичної території, на краю льодовикового щита.

    У NASA стверджують, що клімат в Арктиці прогрівається швидше, ніж будь-де на планеті, і танення льоду в Гренландії зараз є головною причиною підвищення рівня океанів Землі. Це викликає занепокоєння у кліматологів. Льодовики цієї території тануть у 6-7 разів швидше, ніж 25 років тому.

    Нагадаємо, у Гренландії зафіксована аномальна температура повітря.

    Раніше стало відомо, що швидкість танення льодовиків Гренландії збільшилася.

    До слова, науковці стверджують, що клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм.

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    Теги: США клімат NASA Гренландія
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    Танення льодовиків Гренландії підняло рівень Світового океану