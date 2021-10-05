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    Сімейні розбірки у Польщі завершилися вбивством семирічного українця

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    Дитина отримала колоті та різані ножові поранення, несумісні з життям - Сімейні розбірки у Польщі завершилися вбивством семирічного українця
    Дитина отримала колоті та різані ножові поранення, несумісні з життям
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Українці винаймали квартиру, в якій сталася трагедія, кілька місяців, а проживали в Польщі декілька років

    У місті Тарнув на півдні Польщі під час сімейної сварки вранці у вівторок смертельно поранено ножем семирічного хлопчика, громадянина України. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник поліції Тарнова Павел Клімек.

    «У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік та 28-річна жінка – громадяни України. З ними у квартирі, яку вони винаймали, була семирічна дитина. Усі отримали ножові поранення, у результаті дитина померла», – повідомив Клімек.

    Він додав, що лікарі намагалися врятувати життя дитині, але вона отримала колоті та різані ножові поранення, несумісні з життям. Натомість чоловік та жінка з ножовими пораненнями потрапили до лікарні. Поліцейські очікують на дозвіл лікарів, щоб їх допитати.

    Клімек повідомив, що усе вказує на те, що чоловік і жінка є подружжям, оскільки мають однакове прізвище. Поліція уточнює, чи загиблий хлопчик був їхнім сином.

    Як повідомив поліцейський, сварка розпочалася в середині квартири, згодом чоловік з ножовими пораненнями лежав біля будинку, а дружина, яка теж мала поранення, утекла до сусідів.

    Поліцейський повідомив, що українці винаймали квартиру, в якій сталася трагедія, кілька місяців, а проживали в Польщі декілька років. Прокуратура розпочала слідство у цій справі.

    Зазначимо, у Сумській області помер чоловік, який убив трирічного сина.

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    Теги: прокуратура кримінал Польща діти вбивство смерть українці батьки
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    Сімейні розбірки у Польщі завершилися вбивством семирічного українця