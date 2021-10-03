Трагедія у Закарпатській області: чоловік забив до смерті 10-річну падчерку

Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення

Увечері нетверезий вітчим побив дівчинку, а вранці знайшов її мертвою

У Закарпатській області поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві своєї 10-річної прийомної дочки. Як повідомляє пресслужба Національної поліції, трагедія сталася в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Сьогодні, 3 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про смерть дитини.

34-річний заявник зізнався, що вчора ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну дочку. Вранці чоловік знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

Наразі зловмисника затримали. Його помістять в ізолятор тимчасового утримання. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство малолітньої дитини). Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та звертатимуться до суду з клопотанням про взяття його під варту.

Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Раніше у Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув. Як зазначають у пресслужбі поліції, обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

За даними ЗМІ, обидва капітани служили в одному підрозділі Національної поліції.

Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події. Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

До слова, нещодавно у Києві жорстоко побили активіста. За словами очевидців, на чоловіка напали троє невідомих в балаклавах. Вони спочатку плеснули в обличчя жертви невідомою хімічною речовиною, після чого почали бити металевими кастетами.