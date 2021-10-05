На Київщині безхатько вбив товариша через гроші та алкоголь (фото)

Підозрюваним у вбивстві виявився 38-річний житель Обухова, який останнім часом вів бродячий спосіб життя та зловживав спиртними напоями

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

3 жовтня в Обухові під балконом багатоповерхівки було знайдено скривавленого чоловіка без ознак життя. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхали працівники відділу кримінальної поліції, поліцейські групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Обухівського РУП, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 67-річний житель Обухова, який останнім часом проживав разом із товаришем під балконом однієї із місцевих багатоповерхівок.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, опитавши жителів будинку та обстеживши прилеглу територію, правоохоронці виявили та затримали особу, яка підпадала під опис свідків.

Ним виявився 38-річний місцевий житель, який останнім часом вів бродячий спосіб життя та зловживав спиртними напоями.

Чоловік розповів, що останнім часом жив за кошти постраждалого, а вбив старенького через те, що останній не захотів давати йому гроші на алкоголь.

Крім того, під час спілкування з безхатьком поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» зафіксував 3,6 проміле алкоголю в крові. Також під час поверхневої перевірки у безхатченка знайдено пакунок з речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс, а на одязі виявлено численні плями бурого кольору. Відбитки взуття на тілі вбитого повністю співпали із взуттям підозрюваного.

Речові докази вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи.

Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Як повідомлялося, у Винарівці Київської області 74-річний місцевий житель під час розпивання алкогольних напоїв забив до смерті свого 63-річного знайомого.