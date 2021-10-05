У Києві батька вбив свого сина (фото, відео)

Під час сварки чоловік схопив кухонний ніж та кілька разів вдарив ним сина

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка за смертельне поранення сина. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, на спецлінію 102 від лікарів «швидкої» надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Шамо вони виявили мертвим чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою прибули наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав ножові поранення під час конфлікту з родичем.

«Ми з`ясували, що у ході сварки батько схопив ніж та кілька разів вдарив ним у груди та спину сина. Потерпілий встиг вийти у коридор, де його побачила сусідка та викликала швидку медичну допомогу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але констатували його смерть. Для встановлення остаточної причини смерті тіло 30-річного чоловіка направлено на судово-медичну експертизу», – розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.

Правоохоронці затримали 55-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили у нього ніж зі слідами бурого кольору, який відправили на експертне дослідження.

Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За погодженням із Дніпровською окружною фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Винарівці Київської області 74-річний місцевий житель під час розпивання алкогольних напоїв забив до смерті свого 63-річного знайомого.