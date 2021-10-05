Вбивство поліцейського у Чернігові: мати підозрюваного розповіла свою версію подій

Мати одного з підозрюваних стверджує, що поліцейські були напідпитку

Жінку обурило, що на місці перебувало багато дорослих, але ніхто не завадив трагедії

Мати одного з молодиків, які побили до смерті поліцейського у Чернігові, Людмила Сапожнікова не заперечує, що підлітки були занадто жорстокими, але обурена тим, що навколо було багато дорослих і ніхто не втрутився. За словами жінки, поліцейський першим почав бійку з підозрюваними підлітками. Крім того, чоловік у день трагедії був п'яним, пише «Суспільне».

За словами жінки, вона говорила по телефону з сином того вечора. Хлопець з подружками приїхав з центру, в АТБ вони купили води і нібито повинні були далі провести дівчат по домівках. А сам конфлікт почався на сходинках супермаркету.

«Перший ударив поліцейський (Артур Єрохін, - Ред.). Він п'яний поліз до підлітків, якої реакції він очікував? Він думав, що Ярослав один», – сказала Сапожнікова.

Вона додала, що другий поліцейський теж був нетверезим. Однак прессекретар обласної поліції Наталія Слабенюк таку інформацію не підтвердила і не спростувала – тільки сказала, що всі деталі ще з'ясовують.

Сапожнікова також попросила вибачення і сказала, що не заперечує жорстокість підлітків. При цьому мати обурило, що на місці було багато дорослих, але ніхто не завадив трагедії.

«Ми, батьки, вимолювати прощення у всіх. Це жах, який відчувають батьки. Але там було стільки дорослих, дуже багато людей гуляли і ще гірше – поліція, яка приїхала і подивилася», – сказала жінка.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фотографії нападників, а також відеозаписи самого побиття. Кадри смертельного нападу опублікував Telegram-канал «Всевидящее ОКО».

Як повідомлялося, поліцейського з Чернігова Артура Єрохіна вбивали четверо молодиків. Один із них – Дмитро Тунік – своєї провини не визнає й стверджує, що був просто свідком.

Деснянський районний суд міста Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування усім чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського та чоловікові, який пограбував одного з потерпілих.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.