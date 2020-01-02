Синоптик розповіла, якою буде погода на Різдво



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4-5 січня в Україні сніжитиме

Перед Різдвом в Україні засніжить

6-7 січня в Україні очікується морозна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, 2 січня в Україні опадів не буде, температура повітря вдень «підніметься до млявих «плюсів». «Вітер стихне. Тобто, можна буде погуляти і подихати свіжим повітрям», - зазначила Діденко.

3 січня суттєві зміни в погоді малоймовірні, а 4-5 січня побільшає опадів, пройдуть мокрий сніг та дощ, каже синоптик.

«6 січня, на Святвечір, та на Різдво опади припиняться, лише 7 січня на Сході пройде сніг. Температура повітря 6-7 січня знизиться до невеликих та помірних морозів. А, отже, ходити колядувати у теплих хустках та шапках буде – якраз», - сказала Діденко.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у четвер, 2 січня, обіцяє бути сонячною на більшій частині території країни.