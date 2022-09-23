Синоптики попередили про заморозки в Україні

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

В Україні вже найближчими днями на поверхні ґрунту очікуються заморозки. У регіонах оголошено І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Вночі 25 вересня у західних, північних та центральних

областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Зверніть увагу, що у місті Києві заморозки не очікуємо», – додають синоптики.

Раніше повідомлялося, що в українських Карпатах негода. Снігові перемети місцями до 80 см.