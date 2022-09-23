Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики попередили про заморозки в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики попередили про заморозки в Україні
фото ілюстративне

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

В Україні вже найближчими днями на поверхні ґрунту очікуються заморозки. У регіонах оголошено І рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Вночі 25 вересня у західних, північних та центральних
областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°», – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попередили про заморозки в Україні фото 1

«Зверніть увагу, що у місті Києві заморозки не очікуємо», – додають синоптики.

Раніше повідомлялося, що в українських Карпатах негода. Снігові перемети місцями до 80 см.

Теги: прогноз погоди Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завтра пориви вітру в західних, південних та більшості центральних областей становитимуть 15-20 м/с
Синоптики попередили про різке похолодання в Україні
21 червня, 14:58
Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до +16,1°C
Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
1 вересня, 20:11
Вчені прогнозують, що рекордна спека в Європі стане нормою
Нові рекорди температур: вчені налякали прогнозами по клімату
26 серпня, 04:36

Суспільство

Синоптики попередили про заморозки в Україні
Синоптики попередили про заморозки в Україні
Google навчатиме українців, які втратили роботу через війну
Google навчатиме українців, які втратили роботу через війну
Кіборг із календаря, який не хотів, щоб за ним плакали. Історія Тараса Коваля
Кіборг із календаря, який не хотів, щоб за ним плакали. Історія Тараса Коваля
Синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні
Синоптики розповіли, якою буде цьогорічна зима в Україні
Омбудсмен розповів про стан звільнених із полону українських захисників
Омбудсмен розповів про стан звільнених із полону українських захисників
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
158K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
102K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
94K
Розвідка назвала країни, які постраждають у разі ядерного удару РФ
78K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
64K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
52K
Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту