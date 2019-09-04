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    Суспільство

    Синоптики попередили, що в Україні сьогодні можливий град

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    Синоптики попередили, що в Україні сьогодні можливий град

    Місцями очікуються шквали 15-20 м/с

    УкрГідрометцентр попередив про грози та шквали в окремих областях України.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Вдень 4 вересня, за даними синоптиків, у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза. Місцями очікуються шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

    Як відомо, у більшості областей України сьогодні, 4 вересня, місцями пройдуть короткочасні дощі, температура вночі 16-20°, вдень 19-24°.

    Напередодні повідомлялося, що в Україні відчутно похолодає.

    До слова, як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,4ºС, що на 2,7ºС перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу поділити шосту-сьому позицію з літом 2016 року серед найтепліших у Києві з 1881 року. 

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