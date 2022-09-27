Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Частину України накриють дощі: якою буде погода 27 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
Частину України накриють дощі: якою буде погода 27 вересня
Прогноз погоди на 27 вересня
фото ілюстративне

У столиці очікуються дощі та хмарна погода

У вівторок, 27 вересня, погода в Україні буде по-осінньому теплою. Хоча у деяких областях очікуються дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У південній частині 27 вересня температура повітря коливатиметься від +20 до +23 градусів. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +20 градусів, а у центральних областях передбачається 15-18 градусів вище нуля.

У північних та західних областях повітря буде свіжішим – +12...+16 градусів.

У Києві буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +11, вдень +15 градусів. Також у столиці очікуються дощі.

Частину України накриють дощі: якою буде погода 27 вересня фото 1

Нагадаємо, в Україні розпочалося довгоочікуване потепління, триватиме воно до 6-7 жовтня.

Читайте також: 27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Теги: повітря

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Сумщині стихія позривала дахи будівель
Негода на Сумщині: серед поранених немовля, пошкоджено залізницю
18 вересня, 20:03
У Бурині місцевий житель загинув внаслідок негоди
Негода на Сумщині. У Бурині загинула одна людина
18 вересня, 22:50
Найчастішими порушниками кордону стали чоловіки призовного віку
Негода в горах: прикордонники звернулися до українців
21 вересня, 17:13

Суспільство

Апарат NASA успішно атакував астероїд під час випробувань системи захисту
Апарат NASA успішно атакував астероїд під час випробувань системи захисту
Частину України накриють дощі: якою буде погода 27 вересня
Частину України накриють дощі: якою буде погода 27 вересня
27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
27 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати
«Бог забрав тата» і «він заснув»: психологи пояснили, чому дітям не можна так казати
Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою
Рош га-Шана: хасиди в Умані відзначили перший день свята масовою молитвою
Михайло Вершинін: історія глави патрульної поліції, який обороняв Маріуполь
Михайло Вершинін: історія глави патрульної поліції, який обороняв Маріуполь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
177K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ
168K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
119K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
87K
Соловйов закликав розстрілювати російських воєнкомів (відео)
67K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 

Новини

П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту