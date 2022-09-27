Частину України накриють дощі: якою буде погода 27 вересня
У столиці очікуються дощі та хмарна погода
У вівторок, 27 вересня, погода в Україні буде по-осінньому теплою. Хоча у деяких областях очікуються дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
У південній частині 27 вересня температура повітря коливатиметься від +20 до +23 градусів. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +20 градусів, а у центральних областях передбачається 15-18 градусів вище нуля.
У північних та західних областях повітря буде свіжішим – +12...+16 градусів.
У Києві буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +11, вдень +15 градусів. Також у столиці очікуються дощі.
Нагадаємо, в Україні розпочалося довгоочікуване потепління, триватиме воно до 6-7 жовтня.
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