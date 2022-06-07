Навіть природа чинить опір. Окупанти потерпають через українське літо (аудіо)

Російські окупанти в Україні у червня воюють у зимовій формі

Російські окупанти потерпають не тільки від вогню Збройних сил України, а й від українського літа. Загарбники сподівалися захопити Україну ще в лютому, тому взяли тільки утеплену форму. Нову ж їм ніхто не привозить. Про це йдеться у перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднила СБУ.

«У нас зараз спека почалася, є*ать, з учорашнього дня. Постачання води припинилося. Ми без води сидимо. Останнім часом спекотно. Тут уже і спека, і пацани теж усі в а*уї сидять. Морально пригнічені. І форма, яка осіння була, так і є», – говорить окупант своєму співрозмовнику.

Він додає, що днями чекали заміну для себе, але «в результаті х*й – сидимо далі». До того ж щодня фіксуються нові втрати серед окупантів.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомила, що попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих кадировців та посилений контроль з боку особістів та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України.

Також раніше оприлюднили аудіоперехоплення, в якому мати російського військового повідомляла сину, що командування Росії визнало придатними для війни в Україні людей з інвалідністю.