28 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не рекомендується прибирати вдома

У середу, 28 вересня, у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, Міжнародний день правових знань, Міжнародний день безпечного аборту.

Всесвітній день боротьби проти сказу

Всесвітній день боротьби зі сказом є ініціативою благодійної організації «Альянс по боротьбі зі сказом» (ARC) та «Центрів боротьби з хворобами і профілактики хвороб» (CDC), Атланта, у Сполучених Штатах Америки за підтримки Всесвітньої Організації Охорони здоров’я.

Всесвітній день боротьби зі сказом покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу у людини і тварин, наскільки легко його попереджати і як викоренити це захворювання серед людей, ведучи боротьбу з його збудником в резервуарах серед тварин.



У цей день увага залучається до наслідків цієї хвороби у людей і тварин і до того, як запобігти і зупинити сказ, ведучи боротьбу з цією хворобою серед тварин.

День свободи від голоду

Перший День свободи від голоду було проведено 28 вересня 2006 року, щоб підвищити поінформованість про глобальний голод та сприяти розширенню прав та можливостей жінок у всьому світі. Захід включав обхід експозицій регіонів, де діє організація «Свобода від голоду» — Індії, Латинської Америки, Західної Африки та Філіппін, — де відвідувачі насолоджувалися місцевою їжею та розвагами. Окрім того, організація «Свобода від голоду» надала дітям паспорти з історичною та культурною інформацією кожного регіону, проштамповані на кожній виставці.

В результаті успіху заходу округ Йоло оголосив 28 вересня «Днем свободи від голоду», штат Каліфорнія оголосив цю дату офіційним днем поінформованості, а в районі Сакраменто цей захід отримав золоту нагороду у зв'язках із громадськістю.

Міжнародний день безпечного аборту

28 вересня проводиться Міжнародний день безпечного аборту. Вперше був відзначений як день дій по боротьбі за декриміналізацією абортів в Латинській Америці і Карибському басейні в 1990 році. У 2011 році Всесвітня організація жінок по репродуктивним правам (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем.

Аборт - це медична процедура, що перериває вагітність. Це іноді виникаюча медична потреба для мільйонів жінок, дівчаток та інших осіб, які можуть завагітніти. У всьому світі приблизно 1 із 4 вагітностей щорічно закінчується абортом.

Насправді доступ до аборту є однією з найбільш обговорюваних тем у всьому світі, і дебати затьмарені дезінформацією про справжні наслідки обмеження доступу до цієї медичної послуги.

Міжнародний день загального доступу до інформації

Визнаючи значущість доступу до інформації, 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН проголосила 28 вересня Міжнародним днем загального доступу до інформації на рівні ООН у жовтні 2019 року. Цей день було проголошено Генеральною конференцією ЮНЕСКО 2015 року після ухвалення резолюції 38 C/57, яка проголосила 28 вересня кожного року Міжнародним днем загального доступу до інформації.

Доступ до інформації означає, що кожна людина має право шукати, отримувати і поширювати інформацію. Це право є невід'ємною частиною права на свободу вираження поглядів, що відображають документи ГА ООН - A/RES/74/5 і UNESCO 38 C/70.

Яке церковне свято

У церкві 28 вересня вшановується пам’ять святого Микити Готського, який жив приблизно в IV столітті неподалік Дунаю. Коли Микита прийняв християнство, то відразу почав проповідувати серед своїх одноплемінників-готів. Правив тут язичник Атанаріх, якого Микита відкрито викривав.

Язичники схопили Микиту і стали примушувати його відректися від своєї віри, але Микита відмовився це зробити. За це його вирішили спалити, але вогонь не торкнув Микиту. Згодом проповідник все одно був закатований, і його мощі були перенесені на територію Константинополя.

Народні традиції

У цей день починали збір ріпи, а інші коренеплоди намагалися прибрати раніше, оскільки вранці спостерігалися досить сильні заморозки. З ріпи готували безліч різних страв – її варили, парили, їли в сирому вигляді. Також робили з неї кашу. Було розповсюджено багато історій і казок, пов’язаних із ріпою. Одна з найбільш відомих – «Ріпка».

У народі день 28 вересня називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Звичайно ж, головною стравою у цей день був печений гусак.

Народні прикмети:

Гусак лапу підняв – до холоднечі.

Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.

Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.

На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників у лісі – до холодної зими.

Качки пірнають у ставку – до дощу.

Що не рекомендується робити:

Серйозну роботу й нововведення краще відкласти.

Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля.

Також не рекомендується прибирати вдома.

Іменини

28 вересня іменини відзначають: Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.