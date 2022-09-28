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Потепління з туманами та дощами: якою буде погода 28 вересня

Альона Боженко
glavcom.ua
Потепління з туманами та дощами: якою буде погода 28 вересня
Прогноз погоди на 28 вересня
фото ілюстративне

У Києві сьогодні прогнозуються дощі

По всій території України у середу, 28 вересня, пройдуть дощі з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У південних областях температура повітря коливатиметься від +22 до +25 градусів. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +21 градуса, а у центральних областях передбачається 16-18 градусів вище нуля.

У північних та західних областях повітря буде свіжішим – +15...+17 градусів.

У Києві прогнозуються дощі. Температура повітря вночі +11, вдень +17 градусів. 

Потепління з туманами та дощами: якою буде погода 28 вересня фото 1

Нагадаємо, в Україні розпочалося довгоочікуване потепління, триватиме воно до 6-7 жовтня.

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Теги: дощ Україна прогноз погоди повітря

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