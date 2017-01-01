Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік

В цілому, температура цієї зими буде в межах або й вище норми, стверджують метеорологи

Похолодання і невеликий сніг варто очікувати напередодні Нового року, однак новорічні дні будуть переважно безсніжними. [READ_MORE] Про це заявила завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова в ефірі «Радіо Свобода». Погода на Новий



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В цілому, температура цієї зими буде в межах або й вище норми, стверджують метеорологи

Похолодання і невеликий сніг варто очікувати напередодні Нового року, однак новорічні дні будуть переважно безсніжними.

Про це заявила завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова в ефірі «Радіо Свобода».

Погода на Новий рік буде схожою до нинішньої, коли «сніг йде, але його з'їдає дощ».

«Напередодні Нового року буде різке зниження температури, до того ж неодноразове. На Новий рік буде нестійкість погодних умов – від холоду до тепла. Сніг випаде трохи раніше, але його не повинно бути багато. Погодні умови на Новий рік будуть не дуже зимові, не такі, що можна, скажімо, на лижах кататися. Ні, такого ще не буде», – зазначила Мартазінова.

Загалом, очікується, що перша декада грудня буде значно холоднішою за всі інші дні. Натомість всередині місяця варто чекати плюсових температур. За її словами, сильних опадів у грудні очікувати не варто.

«Так само з опадами буде не дуже добре у січні і лютому. За нашими прогнозами, ні в січні, ні в лютому ми не спостерігаємо сильних морозів, водночас хвиля холоду почнеться з 5 січня», – сказала вона.

В цілому ж, температура цієї зими буде в межах або й вище норми.