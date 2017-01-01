Стало відомо, скільки цього року коштуватиме новорічна ялинка

У Держлісагентстві розповіли, як перевірити легальність ялинки

У 2017 році зрубані новорічні ялинки в Україні продаватимуться у середньому по 60 грн за погонний метр. Про це повідомили в Держлісагентстві, передає прес-служба Мінагрополітики. [READ_MORE] Загалом державні лісогосподарські підприємства планують продати близько 550 тис. шт. новорічних ялинок. Вирощені дерева, заплановані для реалізації,



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У Держлісагентстві розповіли, як перевірити легальність ялинки

У 2017 році зрубані новорічні ялинки в Україні продаватимуться у середньому по 60 грн за погонний метр.

Про це повідомили в Держлісагентстві, передає прес-служба Мінагрополітики.

Загалом державні лісогосподарські підприємства планують продати близько 550 тис. шт. новорічних ялинок. Вирощені дерева, заплановані для реалізації, вирубуватимуть під замовлення покупців. Нереалізовані зрубані новорічні ялинки віддаватимуть у дитячі садки, школи та для прикрашання церков на різдвяні свята.

Заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар наголосив, що вже другий рік поспіль низка лісгоспів, зокрема, в Закарпатській, Житомирській, Волинській та інших областях активно продають живі ялинки у горщиках. Якщо така ялинка вирощена правильно і їй забезпечений належний догляд, пізніше її можна висадити у відкритий ґрунт.

Також у Держлісагентстві наголосили на необхідності перевіряти законність продажу ялинки - на дереві має бути самоклейна етикетка з індивідуальним номером і штрих-кодом, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Перевірити законність походження ялинки можна по її номеру на сайті Держлісагентства.