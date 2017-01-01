  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стало відомо, скільки цього року коштуватиме новорічна ялинка

    У Держлісагентстві розповіли, як перевірити легальність ялинки
    У 2017 році зрубані новорічні ялинки в Україні продаватимуться у середньому по 60 грн за погонний метр. Про це повідомили в Держлісагентстві, передає прес-служба Мінагрополітики. [READ_MORE] Загалом державні лісогосподарські підприємства планують продати близько 550 тис. шт. новорічних ялинок. Вирощені дерева, заплановані для реалізації,
    • Сьогодні, 13:52
    • Розсилка

    У Держлісагентстві розповіли, як перевірити легальність ялинки

    У 2017 році зрубані новорічні ялинки в Україні продаватимуться у середньому по 60 грн за погонний метр.

    Про це повідомили в Держлісагентстві, передає прес-служба Мінагрополітики.

    Читайте також

    Загалом державні лісогосподарські підприємства планують продати близько 550 тис. шт. новорічних ялинок. Вирощені дерева, заплановані для реалізації, вирубуватимуть під замовлення покупців. Нереалізовані зрубані новорічні ялинки віддаватимуть у дитячі садки, школи та для прикрашання церков на різдвяні свята.

    Заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар наголосив, що вже другий рік поспіль низка лісгоспів, зокрема, в Закарпатській, Житомирській, Волинській та інших областях активно продають живі ялинки у горщиках. Якщо така ялинка вирощена правильно і їй забезпечений належний догляд, пізніше її можна висадити у відкритий ґрунт.

    Також у Держлісагентстві наголосили на необхідності перевіряти законність продажу ялинки - на дереві має бути самоклейна етикетка з індивідуальним номером і штрих-кодом, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Перевірити законність походження ялинки можна по її номеру на сайті Держлісагентства.

     

    Читайте також
    Держлісагентство свята новорічні свята Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ