У центрі столиці перекрили дорогу від Софійської площі до Михайлівської
- Сьогодні, 11:49
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Свято наближається
Від сьогодні і до кінця січня у столиці перекрили частину дороги у центрі міста - від Софійської площі - до Михайлівської.
На Софійській, де знову стоятиме головна ялинка країни, підготовка до свят вже триває на повну.
На площі встановили бетонний поміст для карпатської ялинки. Вона вища на 4 метри за свою попередницю. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України.