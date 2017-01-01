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    У центрі столиці перекрили дорогу від Софійської площі до Михайлівської

    Свято наближається
    Від сьогодні і до кінця січня у столиці перекрили частину дороги у центрі міста - від Софійської площі - до Михайлівської. На Софійській, де знову стоятиме головна ялинка країни, підготовка до свят вже триває на повну. На площі встановили бетонний поміст для карпатської ялинки. Вона вища на 4 метри за свою попередницю. Про це йдеться у сюжеті
    • Сьогодні, 11:49
    • Розсилка

    Свято наближається

    Від сьогодні і до кінця січня у столиці перекрили частину дороги у центрі міста - від Софійської площі - до Михайлівської.

    На Софійській, де знову стоятиме головна ялинка країни, підготовка до свят вже триває на повну.

    На площі встановили бетонний поміст для карпатської ялинки. Вона вища на 4 метри за свою попередницю. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України.

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