У центрі столиці перекрили дорогу від Софійської площі до Михайлівської

Свято наближається

Від сьогодні і до кінця січня у столиці перекрили частину дороги у центрі міста - від Софійської площі - до Михайлівської. На Софійській, де знову стоятиме головна ялинка країни, підготовка до свят вже триває на повну. На площі встановили бетонний поміст для карпатської ялинки. Вона вища на 4 метри за свою попередницю. Про це йдеться у сюжеті



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Свято наближається

Від сьогодні і до кінця січня у столиці перекрили частину дороги у центрі міста - від Софійської площі - до Михайлівської.

На Софійській, де знову стоятиме головна ялинка країни, підготовка до свят вже триває на повну.

На площі встановили бетонний поміст для карпатської ялинки. Вона вища на 4 метри за свою попередницю. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на свято Миколая 19 грудня заплановане офіційне відкриття головної ялинки України.