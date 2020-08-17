Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС



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Євродепутати засудили арешти та акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів та закликали до всебічного розслідування цих злочинів

Президентські вибори 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими, - вважають у Європарламенті

Депутати Європарламенту не визнають результати президентських виборів у Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата. Про це йдеться у спільній заяві «Європейської народної партії» (EPP), «Прогресивного альянсу соціалістів і демократів» (S&D), партій «Зелені — Європейський вільний альянс» (Greens/EFA), «Відновлючи Європу» (Renew Europe) та «Європейські консерватори та реформісти»" (ECR), повідомляє Укрінформ.

«Президентські вибори 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими, і звіти, які заслуговують на довіру, вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон-грата в Європейському союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі до нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів», — йдеться у заяві.

Євродепутати засудили арешти та акти насильства і тортур проти мирних демонстрантів та закликали до всебічного розслідування цих злочинів.

«У зв’язку з цим ми нагадуємо Олександру Лукашенку про відповідальність. Ми рішуче засуджуємо придушення Інтернету і ЗМІ, блокади доріг і залякування журналістів з метою зупинити потік інформації про ситуацію в країні. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх довільно затриманих і політичних в'язнів, затриманих до і під час виборчої кампанії», — йдеться у заяві.

Крім того, євродепутати закликали Росію утримуватися від будь-якого прихованого або відкритого втручання в ситуацію у Білорусі, а інститути ЄС і держави-члени пильно протидіяти будь-яким діям Росії у цьому напрямі.

Як повідомлялося, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.