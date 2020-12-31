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    Суспільство

    Скандал у Львові: священник переписав церкву на доньку (відео)

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    Панотець Горуйко приватизував храм - Скандал у Львові: священник переписав церкву на доньку (відео)
    Панотець Горуйко приватизував храм
    Фото: НТА

    Парафіян не пускають до храму, який вони самі збудували

    У Львові виник конфлікт між священником храму Святого Духа в Залізничному районі міста (масив Левандівка) і парафіянами.

    Віряни кажуть, що панотець переписав церкву на доньку, а ділянку під нею – в іпотеку на зятя. Тож їх не впускають молитися, бо церква, яку вони самі збудували, тепер у приватних руках. Про це пише «То є Львів».

    Як йдеться в сюжеті телеканалу НТА, священник таємно приватизував храм ще у 2009 році, згодом закрив церкву на замки.

    Новий священник разом із людьми моляться взимку на вулиці.

    Сам же панотець, з яким виник конфлікт, щонеділі проводить службу у своєму храмі для десятка парафіян, які підтримують його дії.

    Прокоментувати журналістам ситуацію настоятель відмовився.

    Між тим громада вже звернулась до суду, щоб визнати документ купівлі-продажу недійсним.

    Тим часом правоохоронці проводять досудове розслідування та вже порушили кримінальну справу за статтею «шахрайство».

    Теги: церква шахрайство Львів скандал громада розслідування
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