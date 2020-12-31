Скандал у Львові: священник переписав церкву на доньку (відео)

Парафіян не пускають до храму, який вони самі збудували

У Львові виник конфлікт між священником храму Святого Духа в Залізничному районі міста (масив Левандівка) і парафіянами.

Віряни кажуть, що панотець переписав церкву на доньку, а ділянку під нею – в іпотеку на зятя. Тож їх не впускають молитися, бо церква, яку вони самі збудували, тепер у приватних руках. Про це пише «То є Львів».

Як йдеться в сюжеті телеканалу НТА, священник таємно приватизував храм ще у 2009 році, згодом закрив церкву на замки.

Новий священник разом із людьми моляться взимку на вулиці.

Сам же панотець, з яким виник конфлікт, щонеділі проводить службу у своєму храмі для десятка парафіян, які підтримують його дії.

Прокоментувати журналістам ситуацію настоятель відмовився.

Між тим громада вже звернулась до суду, щоб визнати документ купівлі-продажу недійсним.

Тим часом правоохоронці проводять досудове розслідування та вже порушили кримінальну справу за статтею «шахрайство».