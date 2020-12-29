Патріарх Кирило нагадав так званій УПЦ МП, кому вона має підкорятися (документ)

Патріарх Кирило нагадав так званій УПЦ МП, кому вона має підкорятися

УПЦ МП не має права сама затверджувати тексти служб, акафістів та окремих богослужбових текстів місцевошанованих святих

На сьогоднішньому засіданні Синоду РПЦ затверджено низку рішень, які стосуються цієї «майже автокефальної« української юрисдикції.

Про це повідомляється на сайті РПЦ.

Так, УПЦ МП не має права сама затверджувати тексти служб, акафістів та окремих богослужбових текстів місцевошанованих святих. Всі тексти мають подаватись рапортом безпосередньо патріарху Кирилу, та розглядатись, редагуватись та погоджуватись відповідною синодальною комісією РПЦ.

Крім того, митрополиту Онуфрію нагадано, що його «єдинонезалежна та суперсамокерована» церква має погодити надання відпускних грамот своїм клірикам в межах «канонічної території РПЦ». А якщо ці правила порушено, митрополит Онуфрій має прослідкувати за відкликанням неналежних документів.

«Просити Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, а також Предстоятелів самокерованої Церкви, Білоруського Екзархату і Митрополичих округів звернути увагу преосвященних відповідних єпархій на необхідність неухильно дотримуватися згаданих правил і відкликати раніше видані відпускні грамоти та інші аналогічні документи, видані в порушення встановлених правил, перерахованих в довідці до цього журналу», - йдеться в рішенні синоду РПЦ.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.