Візит Варфоломія в Україну. Московський патріархат оголосив про надзвичайну небезпеку

Президент Володимир Зеленський запросив патріарха Варфоломія відвідати Україну під час офіційного візиту до Фанару 16 жовтня

Візит Вселенського патріарха Варфоломія спровокує захоплення храмів прихильниками Православної церкви України, – вважають у Московській церкві

Представники Московської церкви в Україні вважають візит Вселенського патріарха Варфоломія до України небезпечним. Про це заявив керуючий справами Московської церкви в Україні митрополит Антоній.

В УПЦ МП стверджують, що візит патріарха Варфоломія спровокує захоплення храмів прихильниками Української православної церкви.

Також у Московській церкві нагадали президенту Володимиру Зеленському, що хоч він, як президент і має право представляти державу в міжнародних відносинах і керувати зовнішньою політикою, проте в «Конституції немає позицій, які б фіксували право гаранта замість релігійних організацій займатися зовнішньоцерковною діяльністю».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив патріарха Варфоломія відвідати Україну під час офіційного візиту до Фанару 16 жовтня.

30 листопада патріарх Варфоломій підтвердив, що відвідає Україну у серпні.

УПЦ МП заявила, що візит Вселенського патріарха Варфоломія до України призведе до «нового витка» релігійного протистояння у державі.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.