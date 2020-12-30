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    Патріарх Кирило для Кремля уже не партнер, а обуза – ПЦУ

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    Патріарх Кирило втратив контроль над процесами у РПЦ - Патріарх Кирило для Кремля уже не партнер, а обуза – ПЦУ
    Патріарх Кирило втратив контроль над процесами у РПЦ
    Фото з відкритих джерел

    Євстратій: «Патріарх Кирило платить за дворазову відмову визнати УПЦ автокефальною»

    Патріарха Кирила «наздоганяють» наслідки його дій та рішень із минулого, він вже втратив авторитет. Про це написав на своїй сторінці в Facebook речник ПЦУ, архієпископ Євстратій (Зоря).

    За його словами, Патріарх Кирило платить за дворазову відмову визнати УПЦ автокефальною, коли така можливість була. Цим можна було уникнути багатьох втрат і для церкви, і навіть для самої Московської патріархії – в 1992 році та у 2017-2018 роках.

    «Показавши всім, що можна першого з ієрархів РПЦ митрополита Філарета лише на підставі «політичної доцільності» піддати «позбавленню сану» й навіть «анафемі», він відкрив «скриню Пандори». Бо тепер будь-хто (хоч ексцентричний Діомід, хоч вбивця Романов, хоч відлучений Лукіянік) може проклинати будь-якого ієрарха і вважати їх за ніщо, а себе – за мірило істини. Обманувши Вселенського Патріарха та інших Предстоятелів, коли порушив обіцянки і в останній момент спробував зірвати Всеправославний Собор 2016 р., він пожинає плоди у вигляді втрати впливу навіть у тих Помісних Церквах, які вважалися непорушними союзниками МП», – розповів Євстратій.

    Речник ПЦУ нагадав, що Патріарх Кирило уклав союз із Кремлем в 2009 році. «Кільце влади», яке дає кремлівський Саурон, завжди означає рабство, а не владу. Для всіх уже очевидно (мабуть, і для самого Патріарха Кирила), що більша частина його амбіцій та планів, з якими він йшов до трону протягом 1990-х та 2000-х  зазнала краху», – сказав він. 

    Євстратій зазначив, що Патріарх Кирило не має ніякого суспільного авторитету, він втратив контроль над процесами у РПЦ. 

    «Авторитет РПЦ у Вселенському Православ’ї підірвано. Контакт і довіру влади втрачено, для Кремля він уже не партнер, а обуза й подразник. І навряд чи хтось – хоч «МП-ліберали», хоч «МП-консерватори» – від його подальшого правління можуть очікувати чогось позитивного», – підсумував Євстратій. 

    Раніше Патріарх Кирило нагадав так званій УПЦ МП, кому вона має підкорятися.

    Нагадаємо, у листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. 

    Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує. 

    РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

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    Теги: церква РПЦ Російська православна церква в Україні
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