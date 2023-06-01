У Запоріжжі жінка не пустила в кафе чоловіка через військову форму (відео)

На запитання військового, хто є власником кафе та нібито приватного пляжу, співробітниця відповідати відмовилася

На думку співробітниці закладу, такий одяг може відлякати відвідувачів

В одному з прибережних кафе Запоріжжя розгорівся скандал. Співробітниця закладу громадського харчування не пустила українського захисника, пояснюючи це політикою кафе. Військовий записав розмову на відео, яке вже розлетілося мережею.

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На запитання військовослужбовця, чому він не може зайти до кафе та випити кави, жінка відповіла, що військова форма може відволікати та відлякати батьків дітей, які відпочивають у закладі.

На це чоловік справедливо нагадав «втомленій» від реальності співробітниці, що в Україні триває війна, на що та продовжила розповідати про правила закладу та наводити абсурдні причини такої політики.

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Кафе розташоване на території пляжу, який, за словами жінки, є приватним. На запитання військового, хто є власником кафе та пляжу, співробітниця відповідати відмовилася.

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці ресторану Deep Bar не пустили військовослужбовця повечеряти через неналежний дрес-код для ресторану. Причиною відмови стала військова форма

До слова, волонтери мають сплачувати податки до державного бюджету із зібраних на благодійність коштів. Таке рішення Міністерства фінансів обурило волонтерів.