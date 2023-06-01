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У Запоріжжі жінка не пустила в кафе чоловіка через військову форму (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Запоріжжі жінка не пустила в кафе чоловіка через військову форму (відео)
На запитання військового, хто є власником кафе та нібито приватного пляжу, співробітниця відповідати відмовилася
фото: скриншот відео

На думку співробітниці закладу, такий одяг може відлякати відвідувачів

В одному з прибережних кафе Запоріжжя розгорівся скандал. Співробітниця закладу громадського харчування не пустила українського захисника, пояснюючи це політикою кафе. Військовий записав розмову на відео, яке вже розлетілося мережею.

На запитання військовослужбовця, чому він не може зайти до кафе та випити кави, жінка відповіла, що військова форма може відволікати та відлякати батьків дітей, які відпочивають у закладі.

На це чоловік справедливо нагадав «втомленій» від реальності співробітниці, що в Україні триває війна, на що та продовжила розповідати про правила закладу та наводити абсурдні причини такої політики. 

Кафе розташоване на території пляжу, який, за словами жінки, є приватним. На запитання військового, хто є власником кафе та пляжу, співробітниця відповідати відмовилася.

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці ресторану Deep Bar не пустили військовослужбовця повечеряти через неналежний дрес-код для ресторану. Причиною відмови стала військова форма

До слова, волонтери мають сплачувати податки до державного бюджету із зібраних на благодійність коштів. Таке рішення Міністерства фінансів обурило волонтерів.

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Теги: Запоріжжя скандал жінка військові

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