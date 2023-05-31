Скандал у Дніпрі: охоронці ресторану не пустили воїна повечеряти (відео)

Керівництво закладу поки не відреагувало на скандал

У Дніпрі охоронці ресторану Deep Bar не пустила військовослужбовця повечеряти через неналежний дрес-код до ресторану. Причиною відмови стала військова форма, повідомив про скандальний інцидент у TikTok військовий Євген Кожирнов.

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«Хочу поділитися враженнями. Deep Bar у місті Дніпро. Знаєте, в чому прикол? Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали, у них такий дрес-код. У спортивній формі та військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти», – повідомив Кожирнов.

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Інцидент у Дніпрі викликав обурення користувачів мережі. Громадяни в коментарях під постом засудили персонал та керівництво ресторану. Зокрема, нагадали завдяки кому заклад може працювати у воєнний час. Також коментатори запропонували видати працівникам ресторану повістки.

Керівництво закладу поки не відреагувало на скандал.

Тим часом, у Білій Церкві в караоке розгорівся мовний скандал через пісню про Москву.