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Держава вимагає сплачувати податки з волонтерства: у соцмережах вибухнув скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Держава вимагає сплачувати податки з волонтерства: у соцмережах вибухнув скандал
Волонтери наголошують: якщо не внести зміни до Постанови 112, гроші продовжать неефективно йти в чужі кишені
фото з відкритих джерел

Волонтери мають сплачувати державі 20% з усіх надходжень на картки фізичних осіб для того, щоб наповнювати державний бюджет

Волонтери мають сплачувати податки до державного бюджету із зібраних на благодійність коштів. Таке рішення Міністерства фінансів обурило волонтерів, пише волонтерка Любов Шипович, і пояснює, чому важливо внести зміни в оподаткування волонтерських зборів.

«Бути волонтером в Україні – це вже за замовчуванням бути зобов'язаним і винним. Міністерство оборони не купує «весільні дрони»? Так, це волонтери винні, що не змогли довести доцільність. Купуєте ці «весільні дрони» самі? Робите один з найбільших зборів на дрони «Люті Пташки»? А податок з цих зборів заплатили? Податкова тут як тут», – пише волонтерка.

Шипович зазначає, що: навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити й акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік.

«Ви вже здогадались, що в цій постанові немає ні дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів, ні окулярів, ні старлінків і ще десятків технологічних товарів. Бо для чого нашій армії те, що Міноборони не закуповує. Допомагайте в тих межах, що вам законодавці визначили в 2016 році. Бо ще раптом купите щось таке, що допоможе військовим менше гинути», – обурюється волонтерка.

Також, за словами Шипович, FPV-дронів в постанові теж немає. Вона розповідає, що коли в рамках проєкту «Люті Пташки» Ігор Луценко зібрав на свою благодійну картку близько 20 млн грн, банк тут же поспішив дізнатись, на що підуть витрати, а податкова одразу запевнила, що чекає сплату податків від волонтера.

«Податків з коштів, за які ви всі, хто донатив, вже заплатили податок на дохід. А тепер ці кошти стали вважатись доходом Ігоря. Хоча всі 100% він перерахував на закупівлю дронів», – пояснює волонтерка.

На початку травня, стверджує Шипович, не дочекавшись жодного документа від урядовців, юристи Rasons Legal на прохання волонтерів написали проєкт постанови, доповнивши її словами, що збір на будь-який товар, який передається військовим на їх запит і передача підтверджується актом прийому-передачі військовим, не оподатковується.

«І діє ця постанова з 24 лютого 2022 року. Мінсоц відправив цей проект постанови на узгодження в інші міністерства. Не пройшло й місяця, і відповіді прийшли від усіх міністерств. І тут сюрприз – Мінфін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки. А представники Мінфіну вирішили типу пожартувати: «А якщо військові собі пеньюари попросять?». Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюарах відправити поближче до передової», – пише Шипович.

Тобто зараз, з точки зору держави, з усіх надходжень на картки фізичних осіб-волонтерів, вони мають сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, крім закупівель тієї номенклатури благодійної допомоги, яка визначається переліком, затвердженим Постановою 112 від 2016 року. Але в переліку нема 90% тієї номенклатури, яка зараз необхідна українським бійцям: там є томатний сік, проте нема ні «весільних дронів», ні FPV-дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів до БПЛА, ні живлення, ні окулярів, ні старлінків, ні прожекторів до ПВО, ні десятків інших видів технологічних товарів.

«Ми прийшли до чиновників в Кабмін з логічною пропозицією – давайте неоподатковувати все, що волонтери передають військовим. Ми гасимо пожежу, яка має такий масштаб зокрема і тому, що ви не підготували країну до війни. Все, що треба зробити – внести зміни в 112 Постанову Кабміну одним рядком, приблизно так: «Не оподатковується все майно, що передається військовим на волонтерських засадах. Чиновники пішли думати. Тижнями. Подумали і сказали – ні, платіть податки. Нам треба наповнювати бюджет, ми маємо знову залізти до вас в кишеню», – обурюється волонтерка Берлінська.

Волонтери наголошують: якщо не внести зміни до Постанови 112, гроші продовжать неефективно йти в чужі кишені, а не українським військовим на передову.

Нагадаємо, що заклик зібрати гроші нещодавно спровокував скандал: волонтер переконаний, що моноколесо допоможе йому надавати першу медичну допомогу пораненим з передової.

Теги: Мінфін податки військові благодійність волонтер

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