Скандал з укриттям в Києві: прокуратура повідомила, чи був охоронець п'яним

Наслідки ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня

Медична експертиза показала, що охоронець був тверезим

Співробітники поліції перевірили інформацію про нетверезого охоронця столичної поліклініки у Деснянському районі, де вночі люди не могли потрапити в укриття. Про це розповів керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов, передає «Суспільне».

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За словами Єфімова, медична експертиза показала, що охоронець був тверезим.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

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Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

До слова, сьогодні уряд видав доручення перевірити всі укриття в країні.