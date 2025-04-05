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Скандал з підручником «Історія України. 11 клас». У видавництві відповіли на претензії політиків та журналістів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Скандал з підручником «Історія України. 11 клас». У видавництві відповіли на претензії політиків та журналістів
Сторона, щодо якої висловлено критичні зауваження, висловила свою позицію
фото ілюстративне

Українські відомі політики та журналісти розкритикували підручник «Історія України. 11 клас». У видавництві відповіли на звинувачення

Матеріал про діячів, пов’язані з експрезидентом, які вважають, що фотографіям Зеленського та його команди не місце у підручниках отримав відповідь від представників видавництва «Ранок». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видавництво.

Сторона, щодо якої висловлено критичні зауваження, висловила свою позицію щодо матеріалу, який викладений у підручнику для школярів.

«Видавництво «Ранок» уже 28 років спеціалізується на створенні навчальної літератури. Для нашої команди важливо, аби українські школярі мали змогу вчитися за якісними виданнями, що подають сучасну, актуальну та, найголовніше, корисну для їхнього всебічного розвитку інформацію. Усі підручники видавництва розроблені відповідно до чинних вимог і стандартів, з урахуванням навчальної програми.

Таким є і підручник «Історія України. 11 клас» авторів Олександра Гісема, Олександра Мартинюка та співавтора Акіма Галімова: над текстом працювали Олександр Гісем та Олександр Мартинюк, Акім Галімов готував інтерактивні та відеоматеріали. Цей підручник, як і всі навчальні матеріали видавництва, пройшов ретельну перевірку незалежними методистами, науковцями та експертами, що дали свої зауваження та рекомендації до наповнення, викладу тем, ілюстративного матеріалу тощо. Перед початком конкурсного вибору підручників учителі-практики протестували нове видання на уроках і також залишили відгуки, які наша команда врахувала», – зазначили у видавництві.

 У виданні підкреслили, що під час відкритого  конкурсного вибору кожен педагог може обрати той підручник, який вважає найкращим для себе особисто.

«Те, що багато вчителів з усієї країни обирають підручники видавництва «Ранок», свідчить про їх якість, надійність та ефективність у навчальному процесі», – розповіли у видавництві.

«Над новим підручником з історії України працювали досвідчені автори та науковці: Олександр Гісем – кандидат історичних наук, розробник модельних навчальних програм з історії України; Олександр Мартинюк – учитель, методист. Вони є співавторами багатьох підручників з історії. Щоб зробити наші підручники ще більш сучасними та цікавими для учнів, ми доповнюємо їх інтерактивними розробками. Саме так почалася співпраця з Акімом Галімовим, журналістом, продюсером, автором низки історико-документальних проєктів. Для нових підручників з історії України він надав авторські відеоматеріали, зокрема уривки з проєкту «Реальна історія». Завдяки цьому ми змогли створити видання, що полегшують роботу вчителя та мотивують учнів до вивчення минулого своєї країни.

Для нашої команди історія – це більше, ніж наука про минуле. Це також наука про теперішнє та його зв’язок із минулим. Вивчення сучасних подій, зокрема тих, які відбулися зовсім нещодавно та свідками яких ми є особисто, є не менш важливим, ніж розуміння попередніх епох. Особливо, коли ці події залишаються актуальними для нас й сьогодні та визначають наше майбутнє завтра», – розповіли у видавництві.

Представники видання відповіли на звинувачення політиків і журналістів, яких пов’язують з експрезидентом. 

«По-перше, у ньому (підручник «Історія України. 11 клас») відсутні будь-які наративи чи прояви російської пропаганди. Ми чітко зазначаємо, що цю війну почала Росія, а мета її агресії – знищення української державності та української нації. Прикро, що не всі змогли зрозуміти контекст та розрізнити причину від привода. 

По-друге, додати розділ про повномасштабне вторгнення в підручник для одинадцятикласників – це наше свідоме рішення. Ця тема залишається актуальною для нас, і, як би нам усім не було від цього боляче, про це потрібно говорити, зокрема й на уроках у школі, зокрема й на уроках історії. 

По-третє, ми ретельно відбирали ілюстративний матеріал для нашого видання. Кожна ілюстрація підручника повинна доповнювати його текстовий матеріал, допомагати якнайповніше розкривати тему. Це основний критерій під час вибору світлин для всіх розділів підручника.

Ми усвідомлюємо, наскільки важкою є тема війни  для багатьох людей і як важливо правильно доносити цю інформацію в той час, коли наша боротьба за незалежність ще триває. Команда видавництва «Ранок», більша частина якої мешкає та працює в Харкові, розуміє це як ніхто інший. Карти воєнних дій, детальні інфографіки та схеми, додаткові фото та факти  – усе це з’явиться в підручниках пізніше. Як хтось правильно зауважив, це має бути тільки тоді, коли вся інформація буде опрацьована та систематизована істориками. 

Ми вдячні за турботу про якість освіти українських дітей. Видавництво відкрите до аргументованого фахового обговорення  питання контенту підручників та шкільних програм з історії. Це один із найважливіших предметів у шкільній програмі. Бо це наука не тільки про наше минуле, а й про теперішнє, про зв’язок між ними. А той, хто його розуміє, безперечно, зможе будувати і майбутнє», – зазначили у видавництві.

Нагадаємо, відомі політики незадоволені тим, що у підручнику згадується... президент України Зеленський. У соцмережах жваво обговорюються проєкти підручників новітньої історії України для 11 класів. Зокрема, особливу увагу користувачів привернув підручник «Історія України» для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Галімов А. А., Гісем О. В., Мартинюк О .О.). Політики та журналісти, пов’язані з колишнім президентом Петром Порошенком, вважають, що президенту Зеленському там надається забагато уваги.  

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Теги: Міністерство освіти і науки

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