Підручник з української мови для сьомого класу вийшов із картою України без Криму

Співавторка підручника Анастасія Онатій заявила, що карта України без Криму з'явилася у посібнику «через прикру неуважність»

У рекомендованому Міносвіти і виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручнику з української мови для сьомого класу авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука виявили карту України без Кримського півострова. Про це повідомила літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко на своєму ТГ-каналі «Нерозбувний книгочитун».

«Вгадайте, звідки ця карта України без Криму? У шкільних підручниках з української мови для сьомого класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.). Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України. Переконатися можна в електронній версії на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Надруковані ці підручники у 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України», – написала вона.

За словами Гонченко, у паперовій версії цього підручника ця сторінка виглядає так само.

Після появи її допису, співавторка підручника Анастасія Онатій заявила на своїй сторінці у Facebook, що карта України без Криму з'явилася у посібнику «через прикру неуважність», й запропонувала колегам-освітянам, які отримають її підручник, проводити на уроках флешмоб «Домалюй Крим».

Рекомендований Міносвіти підручник з української мови містить карту України без Кримського півострова фото: Софія Федина, Facebook

Зі свого боку верстальники пояснили, що на стокових сервісах було придбано стилістичне зображення карти України необхідних параметрів. При виборі ілюстрацій звертали увагу на правильність карти та інших графічних об’єктів (герба, прапора). Сети потрібно було переробити для формату сторінки 170х250 мм, враховуючи текстовий фрейм.

«Карта не суцільна: вона складається з 2-х контурів. Контур півострова Крим розмістився при копіюванні та перенесенні на шар нижче білого кола. А інший контур – розташований на шарі, який вище білого кола. Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі», – пояснили верстальники.

«Лишається питання, як це пропустили усі наступні люди, які вичитували підручник, разом з міністерством», – підсумовує Гонченко.

Народна депутатка України Софія Федина назвала цей випадок «симптомом страшної халатності до своєї роботи в урядових колах». На її думку вже би мала бути реакція Міністерства освіти та передрук цієї книги, а вона «навіть в електронній версії висить з пошматованою Україною».