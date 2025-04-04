Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік
Торік Донецький національний університет економіки і торгівлі було приєднано до Криворізького національного університету
фото з відкритих джерел

На цей час в Україні функціонують близько 150 університетів

В Україні за рік мережа університетів скоротилася на десять закладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, якого цитує «Укрінформ».

За словами заступника Лісового, Міносвіти поставило ціль мати 100 державних університетів до вступу в Європейський Союз.

«Йдеться про п’ять років. За 12 місяців відбулося скорочення мережі на 10 закладів. Ми це робимо шляхом приєднання менших університетів до більших і тих, які економічно не можуть існувати як окремі інституції. Намагаємось це робити менш-більш безболісно. В деяких випадках це вдається зробити. В інших – ні. Права студентів і викладачів завжди є захищені», – каже він.

Як зазначив Винницький, наразі функціонують близько 150 університетів, з яких 120 перебувають у системі Міністерства освіти. Торік ця цифра сягала близько 160 університетів.

Посадовець наголошує, скорочення не повʼязане з економією коштів. «Тут насамперед – про укрупнення для більшої ресурсної бази і для кращих конкурентних позицій університету в Європейській спільноті», – пояснює представник МОН.

Нагадаємо, президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт вважає, що в Україні функціонує занадто багато університетів.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав «логічним» рішення приєднати Одеську юридичну академію до Одеського національного університету імені І. Мечникова.

Як повідомлялося, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднано до Криворізького національного університету.

До слова, заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова заявила, що рівень знань українських підлітків відстає на два роки, що загрожує економічному та соціальному розвитку України.

Читайте також:

Теги: університет Міністерство освіти і науки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр Оксен Лісовий запросив у радники колишню міністерку освіти Лілію Гриневич
Міністр освіти найняв собі 30 радників: оприлюднено список
2 квiтня, 11:15
У 86% українських дітей із прифронтових регіонів є затримка в розвитку соціально-емоційного інтелекту
Демографічна криза в Україні. Міносвіти розповіло, що буде з дитсадками
2 квiтня, 09:15
Якщо раніше дошкільна освіта України фокусувалася на дітях 3–6 років, то зараз МОН пропонуватиме місця і для дітей молодшого віку
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
1 квiтня, 17:24
Метінвест Політехніка почав вступну кампанію: вступ для ветеранів спростили
Метінвест Політехніка почав вступну кампанію: вступ для ветеранів спростили
31 березня, 14:27
Олексій Богданович: Я намагаюсь молодих акторів чомусь навчити, і ніякого харасменту в цьому немає
Легендарний актор про секс-скандал в університеті Карпенка-Карого: Мене ця історія теж торкнулася
18 березня, 07:54
Гарвардський університет торік отримав $700 млн федерального фінансування
Університети США припинили набирати людей на роботу через погрози Трампа
11 березня, 08:51
Викладач університету потрапив до лікарні після візиту поліцейських
У Німеччині поліцейські помилилися квартирою і випадково побили викладача університету
10 березня, 20:49
Університет повинний компенсувати професору Йосипу Лосю гроші за 34 дні невикористаної щорічної відпустки
Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка
6 березня, 13:51
Американці під час протесту проти політики президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска
Трамп обіцяє жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести
4 березня, 16:14

Наука та освіта

Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік
Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік
Чи можна пити каву з «горнятка»? Мовознавиця пояснила, в яких випадках потрібно вживати це слово
Чи можна пити каву з «горнятка»? Мовознавиця пояснила, в яких випадках потрібно вживати це слово
Демографічна криза в Україні. Міносвіти розповіло, що буде з дитсадками
Демографічна криза в Україні. Міносвіти розповіло, що буде з дитсадками
Якщо хлопчика назвали Артьомом, як буде по батькові його сина? Мовознавиця дала пояснення
Якщо хлопчика назвали Артьомом, як буде по батькові його сина? Мовознавиця дала пояснення
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
Метінвест Політехніка почав вступну кампанію: вступ для ветеранів спростили
Метінвест Політехніка почав вступну кампанію: вступ для ветеранів спростили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
11K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
9799
Донька Фаріон розповіла, скільки заробляє на місяць
8352
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7751
Чи може Україна створити ядерну зброю? Відомий фізик-ядерник оцінив потенціал і назвав строки

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua