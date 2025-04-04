Міністерство освіти повідомило, скільки вишів вдалося скоротити за рік

Торік Донецький національний університет економіки і торгівлі було приєднано до Криворізького національного університету

На цей час в Україні функціонують близько 150 університетів

В Україні за рік мережа університетів скоротилася на десять закладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, якого цитує «Укрінформ».

За словами заступника Лісового, Міносвіти поставило ціль мати 100 державних університетів до вступу в Європейський Союз.

«Йдеться про п’ять років. За 12 місяців відбулося скорочення мережі на 10 закладів. Ми це робимо шляхом приєднання менших університетів до більших і тих, які економічно не можуть існувати як окремі інституції. Намагаємось це робити менш-більш безболісно. В деяких випадках це вдається зробити. В інших – ні. Права студентів і викладачів завжди є захищені», – каже він.

Як зазначив Винницький, наразі функціонують близько 150 університетів, з яких 120 перебувають у системі Міністерства освіти. Торік ця цифра сягала близько 160 університетів.

Посадовець наголошує, скорочення не повʼязане з економією коштів. «Тут насамперед – про укрупнення для більшої ресурсної бази і для кращих конкурентних позицій університету в Європейській спільноті», – пояснює представник МОН.

Нагадаємо, президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт вважає, що в Україні функціонує занадто багато університетів.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий назвав «логічним» рішення приєднати Одеську юридичну академію до Одеського національного університету імені І. Мечникова.

Як повідомлялося, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднано до Криворізького національного університету.

До слова, заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова заявила, що рівень знань українських підлітків відстає на два роки, що загрожує економічному та соціальному розвитку України.