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Соратників Порошенка обурив новий підручник з історії для 11 класу: у чому причина?

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Соратників Порошенка обурив новий підручник з історії для 11 класу: у чому причина?
Діячі, пов’язані з експрезидентом, вважають, шо фотографіям Зеленського та його команди не місце у підручниках
фото: Скриншот/Telrgram/Zelenskiy / Official

Відомі політики незадоволені тим, що у підручнику згадується... президент України Зеленський  

У соцмережах жваво обговорюються проєкти підручників новітньої історії України для 11 класів. Зокрема, особливу увагу користувачів привернув підручник «Історія України» для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Галімов А. А., Гісем О. В., Мартинюк О .О.). Політики та журналісти, пов’язані з колишнім президентом Петром Порошенком, вважають, що президенту Зеленському там надається забагато уваги, пише «Главком».

Наприклад, народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв незадоволений тим, що фото Зеленського з’являється «чи не на кожній сторінці» підручника, і називає це «культом особистості». 

Соратників Порошенка обурив новий підручник з історії для 11 класу: у чому причина? фото 1
фото: Скриншот/Facebook

Журналіст і телеведучий Віталій Гайдукевич (член центральної політради партії «Європейська Солідарність») вважає, що розділ про повномасштабне вторгнення РФ не можна ілюструвати фотографіями Зеленського та його команди.

Соратників Порошенка обурив новий підручник з історії для 11 класу: у чому причина? фото 2
фото: Скриншот/Facebook

Екснардеп, військовий у відставці Ігор Лапін висловлює незадоволення і іншими підручниками – мовляв, вони нагадують «Історію КПСС» радянських часів. 

Соратників Порошенка обурив новий підручник з історії для 11 класу: у чому причина? фото 3
фото: Скриншот/Facebook

Журналіст Олександр Михельсон звернув увагу на те, що у підручнику новітньої історії України містяться портрети не лише Володимира Зеленського, а й експрезидента Петра Порошенка. Отож, критика чинного очільника держави – це інструмент маніпуляції.  

Соратників Порошенка обурив новий підручник з історії для 11 класу: у чому причина? фото 4

Зауважимо, наразі на сайті Міністерства освіти і науки України представлені п’ять підручників з історії України для 11 класу.

Шкільні підручники вже не раз ставали причиною бурхливої реакції у соцмережах. Наприклад, у виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручнику з української мови для сьомого класу (рекомендованому Міносвіти) було виявлено карту України без Кримського півострова.

Після цього Міністерство освіти і науки оголосило про змінення процедури створення підручників, щоб поліпшити їхню якість та вчасно виявляти можливі недоліки. 

Також «Главком» повідомляв, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий має 30 радників, які здебільшого працюють на громадських засадах. Протягом 2023-2024 років і двох місяців 2025 року утримання цих штатних радників коштувало державі 6,6 млн грн.

 

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Теги: Міністерство освіти і науки

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