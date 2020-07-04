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    Суспільство

    Україна відправляє повні чартери туристів до країни, яку сама визнала небезпечною

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    4 липня з України в Чорногорію полетів перший на 100% заповнений рейс з туристами - Україна відправляє повні чартери туристів до країни, яку сама визнала небезпечною
    4 липня з України в Чорногорію полетів перший на 100% заповнений рейс з туристами
    Фото ілюстративне

    Наразі українці можуть полетіти на відпочинок прямими чартерними рейсами лише в п'ять країн, дві з яких – в «червоному» списку

    Міністерство охорони здоров’я України напередодні опублікувало оновлений список країн «червоної зони», після прибуття з яких необхідно пройти обсервацію або зробити ПЛР-тест. 

    Зокрема, в «червону зону» увійшли країни, в яких, станом на 3 липня, показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тис. населення.

    В оновлений список, зокрема, увійшла Чорногорія.

    Попри це, сьогодні, 4 липня, з України в Чорногорію полетів перший на 100% заповнений рейс з туристами. Наступний полетить 11 липня, і він також майже повний.

    Зазначимо, що до «зелених» країн зараз відносяться Італія і Китай. У «червоному» ж списку як і раніше залишається Єгипет, влада якого не тестує тих, хто одужав від вірусу, через що статистика продовжує відносити до хворих навіть тих, хто одужав кілька місяців тому.

    Фактично в даний момент українці можуть полетіти на відпочинок прямими чартерними рейсами лише в п'ять країн: Албанію, Туреччину, Хорватію, Єгипет, Чорногорію. З них дві останні - в «червоному» списку.

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