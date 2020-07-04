Україна відправляє повні чартери туристів до країни, яку сама визнала небезпечною



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4 липня з України в Чорногорію полетів перший на 100% заповнений рейс з туристами Фото ілюстративне

Наразі українці можуть полетіти на відпочинок прямими чартерними рейсами лише в п'ять країн, дві з яких – в «червоному» списку

Міністерство охорони здоров’я України напередодні опублікувало оновлений список країн «червоної зони», після прибуття з яких необхідно пройти обсервацію або зробити ПЛР-тест.

Зокрема, в «червону зону» увійшли країни, в яких, станом на 3 липня, показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тис. населення.

В оновлений список, зокрема, увійшла Чорногорія.

Попри це, сьогодні, 4 липня, з України в Чорногорію полетів перший на 100% заповнений рейс з туристами. Наступний полетить 11 липня, і він також майже повний.

Зазначимо, що до «зелених» країн зараз відносяться Італія і Китай. У «червоному» ж списку як і раніше залишається Єгипет, влада якого не тестує тих, хто одужав від вірусу, через що статистика продовжує відносити до хворих навіть тих, хто одужав кілька місяців тому.

Фактично в даний момент українці можуть полетіти на відпочинок прямими чартерними рейсами лише в п'ять країн: Албанію, Туреччину, Хорватію, Єгипет, Чорногорію. З них дві останні - в «червоному» списку.