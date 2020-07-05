В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва (відео)



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Під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді в країну і затримано. У країнці ніч провели в ізоляторі

Всі затримані українці ніч провели в ізоляторі

В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн.

Про це розповів один із затриманих пасажирів, – повідомляє «Європейська правда».

Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із «Борисполя» о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту «Київ»).

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді в країну і затримано. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.

«Коли ми приїхали в «Жуляни» нас на реєстрації суворо розпитували і розглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест в лабораторії і надали з мокрою печаткою). Все показавши і розповівши, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися», – розповів один із пасажирів Максим.

Пасажирів в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту, і розмістили камерах, в тому числі дітей. Вони провели там ніч і залишаються там на даний момент.

У пасажирів забрали відібрали всі речі, в тому числі ноутбуки, але дозволили залишити телефони, проте без зарядних пристроїв.

Українці скаржаться на погані умови утримування і антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетної бумаги, їм дозволили купити за свій рахунок, на підлозі лежать мертві таргани. Також їм не надають воду та їжу.

За словами пасажирів, сьогодні вранці вони зв’язалися із консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в’їзд і повинні повертатися в Україну тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок.

Українські дипломати не приїжджали в аеропорт. Також пасажири дзвонили на «гарячу лінію» МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації та надати допомогу.