Дипломат: Багато французьких політиків не мають адекватного розуміння сутності російської влади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дипломат Олег Шамшур

Посол Франції, якого звільнив Зеленський дав велике інтерв’ю

Дипломат Олег Шамшур, якого президент Володимир Зеленський звільнив 11 червня з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО, в інтерв’ю «Главкому» розповів про особливості франко-російських відносин.

Дипломат зазначив, що французька політика в російському сегменті є амбівалентною. «Франція займає чітку, сприятливу для нас позицію щодо українсько-російського конфлікту, у тому, що стосується підтримки нашого суверенітету та територіальної цілісності», – підкреслив Олег Шамшур.

Водночас, – зауважив дипломат, – цілком очевидно, що пан Макрон намагається зробити свій внесок в розвиток особливого діалогу з Росією. «І це не новина. Ця тенденція завжди була присутня у французькій зовнішній політиці після Другої світової війни в тій чи іншій формі. На користь такого чутливого ставлення до Росії висуваються різні аргументи. В обґрунтуванні цього підходу на передній план Париж наразі висуває тезу щодо необхідності більшого прагматизму, наявності відкритих ліній комунікації з Росією, особливо задля врегулювання світових криз і, в першу чергу, на Близькому й Середньому Сході. Не менш важлива мета, як писав один французький щотижневик, «не дати китайським сиренам звабити росіян»», – зазначив Шамшур.

Дипломат зробив певні порівняння з США, де мав нагоду працювати. Зокрема, він зауважив, що сучасна ситуація у франко-російських відносинах йому дуже нагадує спроби reset (перезавантаження) відносин з Росією, здійснені «раннім» Обамою. «Я дуже добре це пам’ятаю, оскільки мав неодноразові зустрічі з ідеологами цієї політики. Вони намагалися переконати мене, що можна змінити поведінку Росії через зміну якості та інтенсивності діалогу з нею. Вони казали: we should talk more, треба більше розмовляти з росіянами. Всім відомо, яким був кінцевий результат. Як на мене, в цьому підході бракує дуже важливих елементів. І зокрема, як не парадоксально, виходячи з масштабів наявної інформації і засобів її отримання, я не бачу у багатьох французьких політиків адекватного розуміння сутності сучасної російської влади, її стратегічних установок та тактики. Можливо, це не дуже дипломатично, але я вважаю це прикладом того, що називається wishful thinking (прийняття бажаного за дійсне), включно з розрахунком на продуктивність співробітництва з Москвою у створенні дієвої системи європейської безпеки», – розповів дипломат.

Олег Шамшур нагадав, що саме Кремль вщент зруйнував цю систему європейської безпеки і продовжує трамбувати її своїм військовим катком. І на цьому фоні особливо промовистим виглядає стійке небажання Кремля робити бодай мінімальні конструктивні рухи.

«Я завжди кажу своїм французьким співрозмовникам: те, що ви розглядаєте як компроміс, в Москві завжди трактується як поступка. А поступки притаманні слабакам, до яких в Москві ставляться з презирством. Парадокс також полягає в тому, що в приватних розмовах це начебто розуміють, але коли виходять у публічну сферу, то складається враження, що це розуміння якось випаровується. Разом з тим, я вважаю позитивним моментом те, що у Франції зараз наголошують: діалог з Росією має бути вимогливим і реалістичним», – сказав Шамшур.

Дипломат застеріг: «ті, хто працює на французькому напрямку мають бути свідомі, що у сучасній французькій зовнішній політиці намагання підтримувати якщо не привілейований, то хоча би активний діалог з Росією не зникало ніколи».

Олег Шамшур також переконаний: «пошуки «нових початків» у стосунках з теперішньою російською владою не мають перспективи, якщо адекватно реагувати на російську «гру», зберігати повагу бодай до базових принципів цивілізованої поведінки».

«Дуже важливо, що Україна визначила свої червоні лінії у конфлікті з Росією. Дуже важливо, що Україна їх голосно озвучила в Парижі на грудневому саміті «четвірки». Зараз не менш важливо їх послідовно дотримуватися, щоби ні у кого і ніколи не виникало сумнівів в тому, що ці червоні лінії можуть якось посунутися», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, 27 червня повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон вирішив здійснити візит до Російської Федерації. Візит було анонсовано після розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 11 червня Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.

Олег Шамшур працював послом України у Франції з листопада 2014 року. Указ про звільнення Шамшура з’явився у фіналі скандальної історії за участю компанії Danone. Нагадаємо, в Росії цей виробник молочних продуктів випустив телевізійну рекламу йогурту, у якій знявся актор Михайло Пореченков. Свого часу, перебуваючи на окупованому Донбасі, цей діяч стріляв по українських військових і є персоною нон-грата в нашій країні. Реклама за участю одіозного росіянина викликала обурення в Україні, і наше посольство у Франції, саме там знаходиться штаб-квартира компанії, відповідно відреагувало. Як підсумок – Danone погодився зняти з ефіру телерекламу з Пореченковим. Наступного ж дня Шамшура відправили у відставку, що породило чимало чуток та версій.