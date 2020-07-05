Дипломат: Багато французьких політиків не мають адекватного розуміння сутності російської влади
Посол Франції, якого звільнив Зеленський дав велике інтерв’ю
Дипломат Олег Шамшур, якого президент Володимир Зеленський звільнив 11 червня з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО, в інтерв’ю «Главкому» розповів про особливості франко-російських відносин.
Дипломат зазначив, що французька політика в російському сегменті є амбівалентною. «Франція займає чітку, сприятливу для нас позицію щодо українсько-російського конфлікту, у тому, що стосується підтримки нашого суверенітету та територіальної цілісності», – підкреслив Олег Шамшур.
Водночас, – зауважив дипломат, – цілком очевидно, що пан Макрон намагається зробити свій внесок в розвиток особливого діалогу з Росією. «І це не новина. Ця тенденція завжди була присутня у французькій зовнішній політиці після Другої світової війни в тій чи іншій формі. На користь такого чутливого ставлення до Росії висуваються різні аргументи. В обґрунтуванні цього підходу на передній план Париж наразі висуває тезу щодо необхідності більшого прагматизму, наявності відкритих ліній комунікації з Росією, особливо задля врегулювання світових криз і, в першу чергу, на Близькому й Середньому Сході. Не менш важлива мета, як писав один французький щотижневик, «не дати китайським сиренам звабити росіян»», – зазначив Шамшур.
Дипломат зробив певні порівняння з США, де мав нагоду працювати. Зокрема, він зауважив, що сучасна ситуація у франко-російських відносинах йому дуже нагадує спроби reset (перезавантаження) відносин з Росією, здійснені «раннім» Обамою. «Я дуже добре це пам’ятаю, оскільки мав неодноразові зустрічі з ідеологами цієї політики. Вони намагалися переконати мене, що можна змінити поведінку Росії через зміну якості та інтенсивності діалогу з нею. Вони казали: we should talk more, треба більше розмовляти з росіянами. Всім відомо, яким був кінцевий результат. Як на мене, в цьому підході бракує дуже важливих елементів. І зокрема, як не парадоксально, виходячи з масштабів наявної інформації і засобів її отримання, я не бачу у багатьох французьких політиків адекватного розуміння сутності сучасної російської влади, її стратегічних установок та тактики. Можливо, це не дуже дипломатично, але я вважаю це прикладом того, що називається wishful thinking (прийняття бажаного за дійсне), включно з розрахунком на продуктивність співробітництва з Москвою у створенні дієвої системи європейської безпеки», – розповів дипломат.
Олег Шамшур нагадав, що саме Кремль вщент зруйнував цю систему європейської безпеки і продовжує трамбувати її своїм військовим катком. І на цьому фоні особливо промовистим виглядає стійке небажання Кремля робити бодай мінімальні конструктивні рухи.
«Я завжди кажу своїм французьким співрозмовникам: те, що ви розглядаєте як компроміс, в Москві завжди трактується як поступка. А поступки притаманні слабакам, до яких в Москві ставляться з презирством. Парадокс також полягає в тому, що в приватних розмовах це начебто розуміють, але коли виходять у публічну сферу, то складається враження, що це розуміння якось випаровується. Разом з тим, я вважаю позитивним моментом те, що у Франції зараз наголошують: діалог з Росією має бути вимогливим і реалістичним», – сказав Шамшур.
Дипломат застеріг: «ті, хто працює на французькому напрямку мають бути свідомі, що у сучасній французькій зовнішній політиці намагання підтримувати якщо не привілейований, то хоча би активний діалог з Росією не зникало ніколи».
Олег Шамшур також переконаний: «пошуки «нових початків» у стосунках з теперішньою російською владою не мають перспективи, якщо адекватно реагувати на російську «гру», зберігати повагу бодай до базових принципів цивілізованої поведінки».
«Дуже важливо, що Україна визначила свої червоні лінії у конфлікті з Росією. Дуже важливо, що Україна їх голосно озвучила в Парижі на грудневому саміті «четвірки». Зараз не менш важливо їх послідовно дотримуватися, щоби ні у кого і ніколи не виникало сумнівів в тому, що ці червоні лінії можуть якось посунутися», – наголосив дипломат.
Нагадаємо, 27 червня повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон вирішив здійснити візит до Російської Федерації. Візит було анонсовано після розмови з російським лідером Володимиром Путіним.
Нагадаємо, 11 червня Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці Вадима Омельченка.
Олег Шамшур працював послом України у Франції з листопада 2014 року. Указ про звільнення Шамшура з’явився у фіналі скандальної історії за участю компанії Danone. Нагадаємо, в Росії цей виробник молочних продуктів випустив телевізійну рекламу йогурту, у якій знявся актор Михайло Пореченков. Свого часу, перебуваючи на окупованому Донбасі, цей діяч стріляв по українських військових і є персоною нон-грата в нашій країні. Реклама за участю одіозного росіянина викликала обурення в Україні, і наше посольство у Франції, саме там знаходиться штаб-квартира компанії, відповідно відреагувало. Як підсумок – Danone погодився зняти з ефіру телерекламу з Пореченковим. Наступного ж дня Шамшура відправили у відставку, що породило чимало чуток та версій.
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