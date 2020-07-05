  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    МЗС повідомило про деталі інциденту з затриманими українцями в Афінах

    • Розсилка
    Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із &laquo;Борисполя&raquo; о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту &laquo;Київ&raquo;) - МЗС повідомило про деталі інциденту з затриманими українцями в Афінах
    Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із «Борисполя» о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту «Київ»)

    Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту

    У департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ повідомили, що до українців, яких затримали в аеропорту столиці Греції, приїхав консул.

    Зазначається, що 17 українців не пропустили в Афінах через карантинні обмеження і заборону на в'їзд з України.

    «Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку діючим обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання», - повідомили у ДКС.

    За даними ЗМІ, українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із «Борисполя» о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту «Київ»).

    «Наше посольство в Греції одразу після того, як стало відомо про затримання наших громадян, почало займатися цією справою. Завтра з цього приводу буде надано розгорнутий коментар. Наразі можу порадити усім нашим громадянам, які мають намір подорожувати у цей непростий з точки зору епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду до тієї чи іншої іноземної країни», - розповів співрозмовник МЗС.

    Нагадаємо, в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва (відео).

    Як повідомлялося, 1 липня п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів, проте Греції серед них нема.

    1 липня, перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.

    МЗС ЗМІ Київ Греція туризм Wizz Air українці посольство Ryanair карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ