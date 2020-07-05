МЗС повідомило про деталі інциденту з затриманими українцями в Афінах



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Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із «Борисполя» о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту «Київ»)

Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту

У департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ повідомили, що до українців, яких затримали в аеропорту столиці Греції, приїхав консул.

Зазначається, що 17 українців не пропустили в Афінах через карантинні обмеження і заборону на в'їзд з України.

«Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку діючим обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання», - повідомили у ДКС.

За даними ЗМІ, українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із «Борисполя» о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту «Київ»).

«Наше посольство в Греції одразу після того, як стало відомо про затримання наших громадян, почало займатися цією справою. Завтра з цього приводу буде надано розгорнутий коментар. Наразі можу порадити усім нашим громадянам, які мають намір подорожувати у цей непростий з точки зору епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду до тієї чи іншої іноземної країни», - розповів співрозмовник МЗС.

Нагадаємо, в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва (відео).

Як повідомлялося, 1 липня п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів, проте Греції серед них нема.

1 липня, перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.