Скандальна телеведуча цинічно висловилася про героїв, які захищали Україну (відео)



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Єгорова вважає, що українські воїни ніколи ні чому не вчилися

Єгорова не обмежує себе у виразах, називаючи бійців «рагулями і селюками»

Відома українська ведуча Сніжана Єгорова цинічно образила українських військових, які захищають нашу країну від окупантів. Актриса спробувала висловитися на тему українських героїв після подій Майдану. Її зовсім не влаштовує образ українських захисників. Єгорова сказала, що життя українських бійців нічого собою не являє. Про це пише РБК-Україна.

Зазначимо, що ведуча не обмежує себе у виразах, називаючи бійців «рагулями і селюками».

«Все що пропонується останнім, постмайданним часом, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють суржиком. І готові своє життя покласти… Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє», – сказала Єгорова в ефірі програми «ПрямоTalck».

Єгорова вважає, що українські воїни ніколи ні чому не вчилися.

«Вони просто готові пожертвувати своїм життям. Так, це подвиг, можливо. Може бути, це висока суїцидальна готовність. Коли людина не бачить перспектив у своєму житті і це життя не представляє для неї цінність», – сказала Єгорова.

Також Єгорова дозволила собі порівнювати людей, які жертвують життям, з наркоманами, які за дозу готові «життя продати».

Нагадаємо, 18 серпня, скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова застерегла білорусів, щоб вони не повторювали український Майдан. Акторка стверджує, що на Майдані були жінки, які надавали ceкcyaльнi послуги пpoтестyвальникам.