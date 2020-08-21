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    Шоу-биз

    Самая сексуальная миллиардерша показала шокирующее декольте в ретро-наряде

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    Инстадива Кайли Дженнер - Самая сексуальная миллиардерша показала шокирующее декольте в ретро-наряде
    Инстадива Кайли Дженнер

    Пользователи сети раскритиковали внешний вид Дженнер

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась на своей странице в Instagram сторис в откровенном наряде.

    На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость показала дизайн косметических средств из новой коллекции собственного бренда Kylie Cosmetics: они оформлены в морской тематике, и на них изображена нарисованная версия Дженнер в наряде в стиле 40-х годов. Затем предпринимательница сняла себя в таком же образе: она была в полосатом бюстгальтере с открытым декольте, высоких синих трусах с белыми пуговицами и черных чулках.

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    Самая сексуальная миллиардерша показала шокирующее декольте в ретро-наряде
    Самая сексуальная миллиардерша показала шокирующее декольте в ретро-наряде
    Самая сексуальная миллиардерша показала шокирующее декольте в ретро-наряде

    Пользователи сети раскритиковали внешний вид Дженнер. «У девушек из 40-х не было искусственного декольте или таких искусственных волос», «Фильтры в Instagram делают так, что она похожа на персонажа мультфильма: кожа смотрится не по-человечески», «Выглядит дешево и не оригинально», «Она такая самовлюбленная», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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