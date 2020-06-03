Скільки ще дощитиме? Синоптик дала відповідь



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Синоптик прогнозує літні грози

Україну накриють грози

Циклон Ізольда, який приніс дощі в Україну, поступово слабшатиме, але насичене вологою повітря не відпускатиме дощі з території України. Дощі не припиняться, будуть літні грози.

Про це «Главкому» розповіла синоптик Наталка Діденко.

«У найближчі 3-5 днів будуть короткочасні дощі з проясненнями по усій території. Стійкого сухого періоду поки що не видно», – розповіла Діденко.

Майже всю території України 4 червня 2020 року накриють грози. Карта

Синоптик зазначила, що у Києві завтра, 4-го червня, очікуються грози, можливий рвучкий вітер та навіть град в окремих районах.Температура повітря поступово підвищуватиметься. Вихідними, на початку наступного тижня у південній частині та на сході стовпчик термометра сягатиме позначки +30. У столиці теж буде дуже тепло - завтра вдень до + 18-20 градусів.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач у квітні прогнозував, що початок літа в Україні буде теплим, а в липні прийде справжня спека.

За даними кліматологів, цьогорічна весна була дуже контрастною, якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8°С, то травень виявився холоднішим на 2,8°С. Метеорологічне літо у Києві й досі не настало, середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше – 7 червня у 1990-му та 2001 роках. Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми, завдячуючи дуже вологому травню.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.