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Скільки українців зникли безвісти з початку війни: уповноважений назвав страшні цифри 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скільки українців зникли безвісти з початку війни: уповноважений назвав страшні цифри 
Родини загиблих військових не можуть оформити виплати, поки не отримають тіло 
фото з відкритих джерел

Нині 4390 людей вважаються зниклими безвісти і розшукуються, з них 12-15% – цивільні

За 219 днів повномасштабної війни було зареєстровано понад 13 тис. заяв про зникнення безвісти. Серед зниклих – військові та цивільні. Україні вдалося повернути 539 загиблих із тимчасово непідконтрольних територій. Ще 2026 тіл розшукали у зоні бойових дій і передали для поховання. Про це заявив під час брифінгу Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нині 4390 людей вважаються зниклими безвісти і розшукуються, з них 12-15%  – цивільні.

За словами Котенка, одна з найскладніших частин його роботи – спілкування з рідними зниклих безвісти. Якщо родичі вже знають про загибель, вони вимагають якомога швидше повернути їм тіло, щоби принаймні попрощатися і поховати-по людськи. Рідні загиблих військових до того ж часто зіштовхуються з проблемою відсутності виплат через неможливість повернути тіло і провести розтин. Адже саме після цієї процедури родичам можуть видати довідку про загибель годувальника чи члена родини, яка є обов’язковою для пакету документів на виплату пенсії або допомоги.  

Бували випадки і коли зниклі безвісти знаходилися самі, таких наразі  – 1308. Зазвичай це люди, які перебували на окупованих територіях і не мали засобів зв’язку.  

Інколи родини військових, налякані довгим мовчанням свого родича, зверталися до уповноваженого із заявою, що він зник безвісти. А потім виявлялося, що військовий пішов на завдання і вимкнув телефон. Або вишка перестала працювати, або телефон тимчасово вилучив командир підрозділу. 

Нагадаємо, під Ізюмом знайдено п'ять кладовищ закатованих людей, серед яких – діти.

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Теги: телефон поховання військові

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