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Під Ізюмом знайдено п'ять кладовищ закатованих людей, серед яких – діти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Ізюмом знайдено п'ять кладовищ закатованих людей, серед яких – діти
У звільненому Ізюмі на Харківщині виявлено масове поховання на понад 400 тіл
Володимир Зеленський/Twitter

Серед похованих є люди, які були в підвалі житлового будинку, коли туди влучила ракета

В Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. Кількість загиблих може перевищити Бучанську трагедію. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає ТСН.ua. 

«Ми маємо п'ять кладовищ, де є поховання. Серед загиблих є діти. Наприклад, про одних із 64-х похованих відомо, що ці люди перебували в підвалі житлового будинку, в який було влучання», – повідомив Котенко.

На запитання про те, скільки триватиме ексгумація на цвинтfрі, де було знайдено поховання цивільних і військових, Котенко відповів, що це залежатиме від того, скільки часу знадобиться слідчим поліції.

«Приїхало дуже багато слідчих», – додав Котенко.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

Також на масові поховання під Ізюмом відреагувала Банкова.

Крім того, Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил.

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Теги: військові поховання Ізюм Харківщина

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