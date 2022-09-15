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У Куп'янську зник безвісти батько нардепа від «Слуги народу»

Надія Клочко
glavcom.ua
У Куп'янську зник безвісти батько нардепа від «Слуги народу»
Валерій Любота – батько нардепа від «Слуги народу» Дмитра Люботи
фото з відкритих джерел

Жодної інформації про долю Валерія Люботи немає з березня

У місті Куп’янську на Харківщині, яке українські військові нещодавно частково звільнили від окупантів, зник голова Куп'янської райдержадміністрації Валерій Любота. Про це в коментарі «Главкому» повідомив син чиновника, народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Любота.

За словами нардепа, зв’язок з батьком обірвався ще не початку березня.

«Він зниклий безвісти з березня 2022 року», – сказав Дмитро Любота, додавши, що до цього часу жодної інформації про долю його батька немає.

Зазначимо, що голова Куп’янської райдержадмінстрації Валерій Любота був на зустрічі з окупантами 27 лютого цього року. За словами чиновника, він пішов на зустріч, аби послухати, про що домовлятиметься міський голова, а пізніше записав відео про те, що за відсутності провокацій окупаційні війська не чіпатимуть мирних мешканців.

Пізніше Любота перепросив за свої слова. Мовляв, заяву він зробив під дулом пістолета від невідомої особи в масці, яка сіла до нього в машину. Надалі чиновник записав кілька відео, на яких закликав підтримувати Збройні сили України в тому числі фінансово, що він сам і зробив. Востаннє відео на своїй сторінці у Facebook Любота розмістив 1 березня. Після цього зв’язок із чиновником зник.

Нагадаємо, про звільнення від російських окупантів міста Куп'янськ на Харківщині стало відомо 10 вересня. 

Згодом Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Також раніше журналіст Юрій Бутусов показав відео з міста Куп‘янськ на Харківщині. На кадрах видно дорогу дорога з Чкаловського, загромаджену розбитою та трофейною технікою РФ. Рашисти настільки швидко «перегруповувалися», що полишили ЗСУ свої бойові машини, які тепер послужать для того, щоб і духу російських загарбників не лишилося на нашій землі.  

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Теги: окупанти війна Харківщина партія Слуга народу Куп'янськ

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