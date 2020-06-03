Чехія і Словаччина цієї ночі відкриють спільний кордон



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Патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною припиниться опівночі

Кордон між Чехією і Словаччиною з опівночі 4 червня буде повністю відкритий для вільного пересування громадян і вантажів.

Про це повідомляє портал Aktuality із посиланням на розмову прем’єрів Чехії та Словаччини.

«Прем’єри обох держав підтвердили перед початком зустрічі, що з опівночі четверга повністю відновлюється режим вільного сполучення на кордоні між Словаччиною та Чеською Республікою», - йдеться в повідомленні.

Саме з цього часу буде припинено патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною.

Зазначається, що скасуванню обмежень на пересування між двома країнами сприяла епідеміологічна ситуація з поширенням захворюваності на Covid-19, яка покращується.