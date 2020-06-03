Чехія і Словаччина цієї ночі відкриють спільний кордон
Патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною припиниться опівночі
Кордон між Чехією і Словаччиною з опівночі 4 червня буде повністю відкритий для вільного пересування громадян і вантажів.
Про це повідомляє портал Aktuality із посиланням на розмову прем’єрів Чехії та Словаччини.
«Прем’єри обох держав підтвердили перед початком зустрічі, що з опівночі четверга повністю відновлюється режим вільного сполучення на кордоні між Словаччиною та Чеською Республікою», - йдеться в повідомленні.
Саме з цього часу буде припинено патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною.
Зазначається, що скасуванню обмежень на пересування між двома країнами сприяла епідеміологічна ситуація з поширенням захворюваності на Covid-19, яка покращується.
За даними Worldometer, станом на середину дня 3 червня у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.