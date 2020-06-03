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    Чехія і Словаччина цієї ночі відкриють спільний кордон

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    Чехія і Словаччина цієї ночі відкриють спільний кордон

    Патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною припиниться опівночі

    Кордон між Чехією і Словаччиною з опівночі 4 червня буде повністю відкритий для вільного пересування громадян і вантажів.

    Про це повідомляє портал Aktuality із посиланням на розмову прем’єрів Чехії та Словаччини.

    «Прем’єри обох держав підтвердили перед початком зустрічі, що з опівночі четверга повністю відновлюється режим вільного сполучення на кордоні між Словаччиною та Чеською Республікою», - йдеться в повідомленні.

    Саме з цього часу буде припинено патрулювання поліцейських на кордоні між Чехією і Словаччиною.

    Зазначається, що скасуванню обмежень на пересування між двома країнами сприяла епідеміологічна ситуація з поширенням захворюваності на Covid-19, яка покращується.

    Наприкінці травня Словаччина послабила обмеження для своїх громадян на 48-годинні поїздки у 8 країн Європи.

    За даними Worldometer, станом на середину дня 3 червня у світі зафіксовано 6 479 493 випадки коронавірусу, з них 383 015 летальних, одужала 3 085 381 особа.

     Читайте також: Коронавірусна перекличка. Як з пандемією справляються сусіди України?

     

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