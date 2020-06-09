Українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення



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У Євросоюзі кажуть, що відкриття кордонів буде поступовим та залежатиме від розвитку епідемічної ситуації у країнах

Першими авіарейсами до Євросоюзу зможуть іноземці, українці з робочими візами та дипломати

Єврокомісія оприлюднить у найближчі дні перелік правил та принципів відкриття свого зовнішнього кордону для негромадян Євросоюзу, в тому числі українців, хоча базові принципи відкриття кордону вже затверджені. Про це йдеться у статті «Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС».

Зазначається, що попри відновлення авіасполучення України з середини червня з державами Євросоюзу на перші авіарейси не допустять туристів.

«Європейські кордони залишаться на замку до кінця червня. Із цього правила є низка винятків, але туристи, ті, хто їде гостювати до родичів, чи бізнес-подорожуючі не матимуть права на в’їзд. Причому відкриття авіасполучення цей факт не змінює», - йдеться у статті.

Водночас, Україна планує відновити авіаперевезення до Євросоюзу з середини червня. Наприклад, «Люфтганза» відновить рейси з Борисполя до трьох міст: з 15 червня – до Франкфурта, з 21-го – до Цюриха, з 23-го – до Відня, але на борт пускатимуть лише деякі категорії пасажирів.

«Це ті, хто зараз літає евакуаційними рейсами – іноземці; українці, що мають робочі візи чи посвідку на проживання в ЄС; дипломати тощо. По суті, більшість держав ЄС зараз встановили жорсткі візові вимоги – і туристи до переліку дозволених категорій, звісно ж, не входять», - пояснюється у статті.

Що важливо, відкриття кордонів буде поступовим та залежатиме від розвитку епідемічної ситуації у країнах.

«А отже, можна лише сподіватися, що право вільного безвізового в’їзду українців до країн Євросоюзу відкриється 1 липня, проте гарантувати це неможливо. І так само ніхто не може з певністю сказати, чи буде кордон ЄС відкритий для туристів з України, скажімо, 1 січня чи навіть 1 вересня. Європейці лишають за собою право переглядати список держав, з яких вони готові пускати туристів», - йдеться у статті.

Як повідомлялося, МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

У Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

З 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.



