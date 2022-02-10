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    Сніг із дощем: прогноз погоди в Україні на 10 лютого

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    На Сході України вдень&nbsp; прогнозують дощ зі снігом - Сніг із дощем: прогноз погоди в Україні на 10 лютого
    На Сході України вдень  прогнозують дощ зі снігом
    фото з відкритих джерел

    Температура повітря вдень підніметься аж до +11 градусів

    В Україні в четвер, 10 лютого, сніг з дощем прогнозують у східних регіонах. Температура повітря вдень підніметься аж до +11 градусів. А вночі подекуди буде мороз, проте лише до -2. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +6...+11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2...+4.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

    На Сході України вдень прогнозують від +3 до +8 градусів. Вночі буде -2...+1. Прогнозують дощ зі снігом.

    На Півдні денна температура становитиме +6...+11 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2...0.

    У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +6...+8. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1 градуса.

    Нагадаємо, у найближчі кілька днів в Україні ще більше потеплішає. Місцями температура підніметься до +9°...+11°. "Плюс" буде як вдень, так і вночі. Однак на вихідних погода зміниться. У суботу майже по всій Україні пройдуть дощі, почнеться поступове зниження температури.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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    Сніг із дощем: прогноз погоди в Україні на 10 лютого