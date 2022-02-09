  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Погіршення погоди: синоптик назвала точну дату

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Погіршення погоди: синоптик назвала точну дату
    фото: glavcom.ua

    Наступного тижня атмосферні фронти принесуть сильний вітер, а також опади – мокрий сніг та дощ

    Наступний тиждень в Україні розпочнеться без опадів, однак потім погода погіршиться: здійметься сильний вітер та почнуться опади. Про це розказала заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, передають «Факти».

    «У період з 14 по 16 лютого очікується поле високого тиску, який визначатиме погоду без опадів. А ось 17-18 лютого очікується швидке переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України, вони принесуть сильний вітер, а також опади – мокрий сніг та дощ», – розказала вона.

    За даними фахівця, температура коливатиметься ночами від 0 до 6 градусів морозу, вдень буде +1°...+7°, а на заході країни, на Одещині та в Криму потеплішає до +10°.

    Нагадаємо, у найближчі кілька днів в Україні ще більше потеплішає. Місцями температура підніметься до +9°...+11°. "Плюс" буде як вдень, так і вночі. Однак на вихідних погода зміниться. У суботу майже по всій Україні пройдуть дощі, почнеться поступове зниження температури.

    До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

    Теги: рятувальники снігопад вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Погіршення погоди: синоптик назвала точну дату