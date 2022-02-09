Перехід Києва на пішохідний та велосипедний рух: столична влада озвучила переваги

Інфраструктура для безпечного пішохідного та велосипедного руху позитивно впливає на здоров'я населення

Врятувати Київ від забруднення вихлопними газами та від заторів на дорозі може збільшення рівня пішохідного та велосипедного руху. Про це повідомляє Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

У нещодавньому звіті World Resources Institute, Світового банку та уряду Нідерландів розповідають, як залучити інвестиції в активну мобільність і які переваги має відмова від автомобілецентризму у місті:

високі показники активної мобільності зменшують затори на дорогах, затрати часу у поїздках та збільшують кількість пасажирів громадського транспорту. Міста в Південно-Східній Азії втрачають від 2 до 5% свого річного ВВП через затори, а філіппінській Манілі навантажений трафік обходиться у 67 мільйонів доларів на день.

перехід на піші та велосипедні прогулянки дозволяє значно скоротити викиди вуглецю. Навіть у порівнянні з електромобілями їзда на велосипеді у 10 разів важливіша для досягнення статусу міста з нульовим рівнем викидів.

на кожен мільйон доларів, вкладений у велосипедні та пішохідні проєкти, створюється від 11 до 14 робочих місць у порівнянні з сімома робочими місцями, створеними при інвестуванні в автомагістралі.

інфраструктура для безпечного пішохідного та велосипедного руху позитивно впливає на здоров'я населення. За підрахунками ВООЗ перехід до стійкої мобільності в місті Аккре (Гана), може щорічно запобігти 5,5 тис. передчасних смертей через якість повітря та збереже ще 33 тис. життів внаслідок підвищеної фізичної активності людей. Не кажучи про те, що допоможе заощадити $15 млрд витрат на охорону здоров'я.

Це лише невелика частина з того про що йдеться в документі.

Як раніше повідомлялося, Київ уперше ухвалив Концепцію екологічної політики. Автори стратегії визначили 4 головні теми навколо яких повинна будуватися екологічна політика столиці: Чиста вода, Чисте повітря та Чиста енергія, Зелені зони та біорізноманіття та Кругове управління відходами.