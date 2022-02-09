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    В Україну йде потепління: прогноз погоди на 9 лютого

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    В Україні у середу, 9 лютого, очікується потепління до 7 градусів тепла - В Україну йде потепління: прогноз погоди на 9 лютого
    В Україні у середу, 9 лютого, очікується потепління до 7 градусів тепла
    фото: glavcom.ua

    Температура повітря підніметься в середньому до +5 градусів

    В Україні у середу, 9 лютого, у більшій частині областей країни синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Температура повітря вдень триматиметься від +5 до +7 градусів, а вночі опуститься до +3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних областях очікується не надто холодна погода. Вдень температура повітря - від +3 до +7 градусів, а вночі температура опуститься до 2...5 градусів.

    У Центрі та на Півночі очікуються хмари, але й сонце визиратиме час від часу. Стовпчики термометрів вдень покажуть -+3...5 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -2.

    На Сході України вдень прогнозують від +1 до -1 градусів. Уночі буде значно холодніше - 0...-2 градусів. У регіоні також будуть дощі.

    На Півдні середня добова температура становитиме +4-6 градусів, вночі стовпчик термометра підніметься до +1..-2. Опадів не прогнозують.

    У Києві прогнозують сонце, проте воно буде ховатись за хмари, вдень може йти мокрий сніг. Температура повітря сягне +3-5 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1..-1 градусів.

    До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    В Україну йде потепління: прогноз погоди на 9 лютого