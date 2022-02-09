В Україну йде потепління: прогноз погоди на 9 лютого
Температура повітря підніметься в середньому до +5 градусів
В Україні у середу, 9 лютого, у більшій частині областей країни синоптики прогнозують хмарність із проясненнями. Температура повітря вдень триматиметься від +5 до +7 градусів, а вночі опуститься до +3. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях очікується не надто холодна погода. Вдень температура повітря - від +3 до +7 градусів, а вночі температура опуститься до 2...5 градусів.
У Центрі та на Півночі очікуються хмари, але й сонце визиратиме час від часу. Стовпчики термометрів вдень покажуть -+3...5 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -2.
На Сході України вдень прогнозують від +1 до -1 градусів. Уночі буде значно холодніше - 0...-2 градусів. У регіоні також будуть дощі.
На Півдні середня добова температура становитиме +4-6 градусів, вночі стовпчик термометра підніметься до +1..-2. Опадів не прогнозують.
У Києві прогнозують сонце, проте воно буде ховатись за хмари, вдень може йти мокрий сніг. Температура повітря сягне +3-5 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до +1..-1 градусів.
До слова, рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.