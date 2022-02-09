У Києві буде тепла, але вітряна погода: прогноз на 9 лютого

Вдень стовпчики термометрів максимально покажуть +4°.

Сьогодні, 9 лютого, в Києві температура повітря підніметься до +4°. Однак потепління буде мало відчутно через вітер. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

Так, найближчої ночі температура в столиці опуститься до 0°, а вдень стовпчики термометрів максимально покажуть +4°.

Ранок у Києві очікуються опади у вигляді дощу або дощу з мокрим снігом. Практично весь день буде похмуро, проте в обід можливі прояснення.

Прогноз погоди на 9 лютого

Вітер очікується північно-західного і західного напрямків зі швидкістю до 4 м/с.

Атмосферний тиск 745-748 міліметрів ртутного стовпа.

Схід о 07:21, захід о 17: 04.

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