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    У Києві буде тепла, але вітряна погода: прогноз на 9 лютого

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    У Києві буде тепла, але вітряна погода: прогноз на 9 лютого
    фото: glavcom.ua

    Вдень стовпчики термометрів максимально покажуть +4°.

    Сьогодні, 9 лютого, в Києві температура повітря підніметься до +4°. Однак потепління буде мало відчутно через вітер. Про це свідчать дані Укргідромецентру.

    Так, найближчої ночі температура в столиці опуститься до 0°, а вдень стовпчики термометрів максимально покажуть +4°.

    Ранок у Києві очікуються опади у вигляді дощу або дощу з мокрим снігом. Практично весь день буде похмуро, проте в обід можливі прояснення.

    Прогноз погоди на 9 лютого

    Прогноз погоди на 9 лютого

    Вітер очікується північно-західного і західного напрямків зі швидкістю до 4 м/с.

    Атмосферний тиск 745-748 міліметрів ртутного стовпа.

    Схід о 07:21, захід о 17: 04.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер весна
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    У Києві буде тепла, але вітряна погода: прогноз на 9 лютого